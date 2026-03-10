Najważniejsze wydarzenia 10 marca 2026 r.

O godz. 15 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie przedstawionej przez prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego propozycji programu „polski SAFE 0 proc.”. W spotkaniu wezmą też udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef banku centralnego. O propozycji SAFE 0 proc. pisaliśmy tu.

Dziś rozpoczyna się trzydniowa oficjalna wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce, którym towarzyszyć będzie delegacja ministrów, w tym obrony i kultury, oraz przedstawiciele przeszło 60 szwedzkich firm. Po co szwedzcy monarchowie odwiedzają nasz kraj?

O 10.30 rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu wyników polskiego sektora lotniczego w 2025 roku oraz strategicznym wyzwaniom na nadchodzące lata, organizowana przez Polskie Porty Lotnicze i Związek Regionalnych Portów Lotniczych.

Dziś w południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się między innymi projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Rząd planuje też przyjąć projekt uchwały ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.