AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Na polskim rynku venture capital pojawia się Pomerangels – fundusz o kapitalizacji 77 mln zł, który stawia na spółki z realnym biznesem, a nie tylko na modną narrację technologiczną. Twórcy podkreślają, że sztuczna inteligencja może być elementem produktu, ale o inwestycji decydować będą przede wszystkim sprzedaż, potwierdzony popyt i zdolność do skalowania działalności, szczególnie na rynkach międzynarodowych.
17.03.2026, 09:05
Fundusz Pomerangales i jego szefowie: Krzysztof Łukasik, Grzegorz Gawlik i Tomasz Łasecki (od lewej) chce wspomóc finansowo firmy z segmentu przemysłowego. To szansa dla podmiotów, które potrzebują urosnąć. Fot. mat. prasowe
- Dlaczego nowy fundusz venture capital na polskim rynku świadomie dystansuje się od najbardziej modnego trendu inwestowania w projekty „AI-first”.
- Gdzie – zdaniem zarządzających Pomerangels – znajduje się jedna z największych, a jednocześnie najmniej zagospodarowanych luk na rynku finansowania młodych firm w Polsce oraz z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorstwa na tym etapie rozwoju.
- Jaką strategię inwestycyjną przyjmie fundusz i dlaczego zamierza inwestować w niewielką liczbę spółek.