Najważniejsze wydarzenia 12 marca 2026 r.

Sejm zajmie się poselskim projektem uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego.

O 10 stołeczni radni zajmą się uchwałą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta.

W Warszawie zakończy się dziś trzeci dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie konferencji prasowej o 15 przedstawione zostaną zasady działania powołanej wczoraj Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.