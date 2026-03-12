Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 06:31

Najważniejsze wydarzenia 12 marca 2026 r.

Sejm zajmie się poselskim projektem uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego.

O 10 stołeczni radni zajmą się uchwałą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta.

W Warszawie zakończy się dziś trzeci dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie konferencji prasowej o 15 przedstawione zostaną zasady działania powołanej wczoraj Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Episkopat powołał komisję do zbadania pedofilii w Kościele w Polsce
