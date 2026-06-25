Najważniejsze wydarzenia 25 czerwca 2026 r.

Dziś w Gdańsku startuje Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC). Rozpoczyna się w cieniu napięć polsko-ukraińskich. Ze strony polityków i ekspertów słychać jednak nadzieję, że gdańska konferencja przyniesie inne efekty niż jej poprzednie edycje. Nasi dziennikarze będą obecni na miejscu, dlatego śledźcie nasze relacje – także w mediach społecznościowych. Oto co o konferencji i przyszłości Ukrainy mówi się w przededniu startu URC.

W Gdańsku odbędzie się także Szczyt Wschodniej Flanki NATO z udziałem prezydentów Litwy i Rumunii, premierów Finlandii, Estonii, Łotwy i Szwecji oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. Gospodarzem spotkania będzie premier Donald Tusk. Wspólnego oświadczenia dla mediów można spodziewać się o godz. 14.

Zapowiada się gorąca sesja Rady Warszawy. Radni wysłuchają informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego o sytuacji w Szpitalu Południowym, a wcześniej także raportu o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r. Następnie zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium. Opozycja oraz radni Lewicy zapowiedzieli głosowanie przeciw, jednak większość w radzie ma Koalicja Obywatelska.

Po południu napłyną ważne dane z USA. Oprócz finalnego odczytu PKB za I kwartał poznamy dane o dochodach i wydatkach Amerykanów, majowych zamówieniach na dobra trwałego użytku oraz inflacji PCE.