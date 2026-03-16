16.03.2026 14:16

Największe centrum danych w Polsce powstanie na Pomorzu. Projekt o mocy 3,2 GW

W Lublewie w gminie Choczewo na Pomorzu ma powstać Baltic Data Center Campus – centrum danych o docelowej mocy 3,2 GW. Projekt realizuje spółka WBS Power, która uzyskała warunki przyłączenia do sieci energetycznej o tej samej mocy.

Inwestycja ma być największym projektem centrum danych w Polsce i jednym z największych w Europie. Jak informuje spółka, jej zadaniem będzie zaprojektowanie oraz integracja infrastruktury energetycznej potrzebnej do funkcjonowania obiektu. Ma ona zapewnić stabilne i niskoemisyjne zasilanie dla rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja, high-performance computing oraz usługi chmurowe.

Projekt powstanie w czterech etapach, a każdy z nich ma osiągnąć moc 800 MW. W efekcie całkowita moc kompleksu wyniesie 3,2 GW. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę infrastruktury energetycznej dla systemów AI, integrację z odnawialnymi źródłami energii i magazynami energii (BESS) oraz rozwiązania spełniające standardy efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Centrum danych ma być przygotowane do współpracy z globalnymi operatorami chmurowymi i tzw. hyperscalerami, czyli największymi dostawcami usług obliczeniowych. Lokalizacja została wybrana tak, aby umożliwić elastyczne skalowanie inwestycji oraz dostęp do dużych mocy energetycznych.

Baltic Data Center Campus powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z największych stacji elektroenergetycznych w Polsce. Zasilanie ma pochodzić głównie ze źródeł konwencjonalnych, uzupełnianych energią odnawialną, a w przyszłości także energią jądrową.

Zgodnie z harmonogramem przygotowania wszystkich czterech etapów projektu mają zakończyć się do końca 2027 roku. Spółka zakłada, że pierwsze centrum danych zostanie uruchomione na przełomie 2028 i 2029 roku. WBS Power realizowała wcześniej podobne inwestycje. W jej portfelu znajduje się Finsterwalde Data Center o mocy 500 MW w Niemczech, przygotowane z myślą o zapotrzebowaniu tamtejszego rynku na wielkoskalowe centra danych zintegrowane z systemem energetycznym. Firma działa na rynku infrastruktury energetycznej od ponad 15 lat, rozwijając projekty OZE, magazynów energii oraz sieci wysokich napięć.

serwery w centrum danych
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026