Największe centrum danych w Polsce powstanie na Pomorzu. Projekt o mocy 3,2 GW

W Lublewie w gminie Choczewo na Pomorzu ma powstać Baltic Data Center Campus – centrum danych o docelowej mocy 3,2 GW. Projekt realizuje spółka WBS Power, która uzyskała warunki przyłączenia do sieci energetycznej o tej samej mocy.

Inwestycja ma być największym projektem centrum danych w Polsce i jednym z największych w Europie. Jak informuje spółka, jej zadaniem będzie zaprojektowanie oraz integracja infrastruktury energetycznej potrzebnej do funkcjonowania obiektu. Ma ona zapewnić stabilne i niskoemisyjne zasilanie dla rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja, high-performance computing oraz usługi chmurowe.

Projekt powstanie w czterech etapach, a każdy z nich ma osiągnąć moc 800 MW. W efekcie całkowita moc kompleksu wyniesie 3,2 GW. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę infrastruktury energetycznej dla systemów AI, integrację z odnawialnymi źródłami energii i magazynami energii (BESS) oraz rozwiązania spełniające standardy efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Centrum danych ma być przygotowane do współpracy z globalnymi operatorami chmurowymi i tzw. hyperscalerami, czyli największymi dostawcami usług obliczeniowych. Lokalizacja została wybrana tak, aby umożliwić elastyczne skalowanie inwestycji oraz dostęp do dużych mocy energetycznych.

Baltic Data Center Campus powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z największych stacji elektroenergetycznych w Polsce. Zasilanie ma pochodzić głównie ze źródeł konwencjonalnych, uzupełnianych energią odnawialną, a w przyszłości także energią jądrową.

Zgodnie z harmonogramem przygotowania wszystkich czterech etapów projektu mają zakończyć się do końca 2027 roku. Spółka zakłada, że pierwsze centrum danych zostanie uruchomione na przełomie 2028 i 2029 roku. WBS Power realizowała wcześniej podobne inwestycje. W jej portfelu znajduje się Finsterwalde Data Center o mocy 500 MW w Niemczech, przygotowane z myślą o zapotrzebowaniu tamtejszego rynku na wielkoskalowe centra danych zintegrowane z systemem energetycznym. Firma działa na rynku infrastruktury energetycznej od ponad 15 lat, rozwijając projekty OZE, magazynów energii oraz sieci wysokich napięć.