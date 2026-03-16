16.03.2026 14:42

NBP: udział złota w aktywach rezerwowych na koniec stycznia wyniósł 30,2 proc.

Na koniec stycznia br. rezerwy NBP w złocie wyniosły 550,2 tony i osiągnęły wartość 313,7 mld zł, a ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 30,2 proc. - podał Narodowy Bank Polski w danych o bilansie płatniczym za styczeń.

Na koniec stycznia 2026 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 1.039,6 mld zł i był wyższy w porównaniu z grudniem 2025 r. o 63,2 mld zł. NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 550,2 tony i osiągnęły wartość 313,7 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 30,2 proc.

W lutym NBP zwiększył posiadanie złota do ok. 570 t.

NBP zamierza zwiększyć zasoby złota do 700 ton. Wynika to z faktu, że po wzrostach cen złota na rynkach światowych udział kruszcu w rezerwach FX NBP zbliżył się już wartościowo do celu NBP na poziomie 30 proc. 

Źródło: PAP

W lutym NBP zwiększył posiadanie złota do ok. 570 t. Fot. OsakaWayneStugions/Getty Images
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026