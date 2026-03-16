NBP: udział złota w aktywach rezerwowych na koniec stycznia wyniósł 30,2 proc.

Na koniec stycznia 2026 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 1.039,6 mld zł i był wyższy w porównaniu z grudniem 2025 r. o 63,2 mld zł. NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 550,2 tony i osiągnęły wartość 313,7 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 30,2 proc.

W lutym NBP zwiększył posiadanie złota do ok. 570 t.

NBP zamierza zwiększyć zasoby złota do 700 ton. Wynika to z faktu, że po wzrostach cen złota na rynkach światowych udział kruszcu w rezerwach FX NBP zbliżył się już wartościowo do celu NBP na poziomie 30 proc.

Źródło: PAP