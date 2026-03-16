Niemieckie firmy stawiają na Europę Środkowo-Wschodnią. Polska najczęściej wybieranym kierunkiem inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia rośnie w strategicznym znaczeniu dla niemieckiego biznesu, a Polska pozostaje najważniejszym kierunkiem inwestycji w regionie. Z najnowszego raportu KPMG i Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki wynika, że ponad połowa niemieckich firm planujących inwestycje w CEE chce ulokować kapitał właśnie w Polsce.

Europa Środkowo-Wschodnia umacnia swoją pozycję w strategiach niemieckich przedsiębiorstw. Już 63 proc. firm spodziewa się wzrostu znaczenia regionu w ciągu najbliższych pięciu lat – wynika z badania German-Central and Eastern European Business Outlook 2026” przygotowanego przez KPMG w Niemczech i Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki.

Największym beneficjentem tego trendu pozostaje Polska. Aż 56 proc. niemieckich przedsiębiorstw planujących inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej wskazuje Polskę jako miejsce lokowania kapitału. To wzrost o 11 punktów procentowych rok do roku i najwyższy wynik w regionie.

Na drugim miejscu wśród kierunków inwestycyjnych znalazła się Ukraina z wynikiem 43 proc. wskazań. Co istotne, 19 proc. niemieckich firm deklaruje gotowość inwestowania nawet w przypadku kontynuacji wojny, a kolejne 19 proc. jest już obecnych na tym rynku. Trzecie miejsce zajęły Rumunia i Czechy – po 35 proc. wskazań.

Znaczenie regionu potwierdzają także konkretne plany inwestycyjne. 55 proc. firm działających w Europie Środkowo-Wschodniej planuje nowe inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat, a 32 proc. zamierza realizować projekty o wartości przekraczającej 5 mln euro. Najczęściej wskazywane obszary to usługi (31 proc.), rozbudowa zdolności produkcyjnych (29 proc.) oraz wzmocnienie eksportu i dystrybucji (22 proc.).

Coraz więcej przedsiębiorstw analizuje również możliwość przeniesienia części produkcji z Niemiec. 26 proc. firm rozważa relokację produkcji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co jest związane z rosnącymi kosztami pracy, niedoborami kadrowymi i strukturalnymi wyzwaniami niemieckiej gospodarki.

Region przyciąga inwestorów także dzięki skali rynku i perspektywom wzrostu. Europa Środkowo-Wschodnia liczy około 155 mln mieszkańców, a prognozowany wzrost gospodarczy w 2026 r. ma wynieść około 2,9 proc. Rosnąca siła nabywcza oraz integracja z jednolitym rynkiem UE zwiększają atrakcyjność inwestycyjną państw regionu.

Wyniki badania pokazują też rosnące znaczenie nowych technologii. Wśród priorytetów inwestycyjnych dominują sztuczna inteligencja i automatyzacja (38 proc.), przed infrastrukturą cyfrową (23 proc.) oraz sektorem obronnym (20 proc.). Z kolei najbardziej perspektywiczne rynki to energia odnawialna (45 proc.), elektromobilność i technologie bateryjne (40 proc.) oraz przetwarzanie surowców (36 proc.).

Znaczenie regionu widać także w handlu. W 2025 r. wymiana handlowa między Niemcami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęła rekordowe 529,3 mld euro. To więcej niż łączny handel Niemiec z USA (240,5 mld euro) i Chinami (251,8 mld euro).

Niemieckie firmy pozytywnie oceniają też swoją obecną sytuację w regionie. 47 proc. przedsiębiorstw określa ją jako dobrą lub bardzo dobrą, a 39 proc. jako stabilną. W ciągu najbliższego roku 56 proc. firm planuje utrzymanie zatrudnienia, 23 proc. jego zwiększenie, a tylko około 10 proc. redukcję. W perspektywie pięciu lat 61 proc. przedsiębiorstw deklaruje tworzenie nowych miejsc pracy, co wskazuje na długoterminowy charakter inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Fot. Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
