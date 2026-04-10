Notariat: protokół notarialny nie kreuje skutków prawnych zdarzeń

Protokół notarialny nie kreuje skutków prawnych zdarzeń, których dotyczy, lecz stanowi ich urzędowe udokumentowanie. Ocena skutków prawnych zdarzeń lub oświadczeń należy do właściwych organów - głosi stanowisko Krajowej Rady Notarialnej. Sprzeciwiono się w nim przejawom hejtu wobec notariuszy.

Stanowisko notariatu sformułowano po tym, gdy w mediach społecznościowych upowszechniono wizerunek i dane notariusza mającego dokonywać czynności podczas czwartkowego ślubowania sześciorga sędziów TK w Sejmie.

Oświadczenie Krajowej Rady Notarialnej. Fot. XYZ

„Krajowa Rada Notarialna stanowczo sprzeciwia się wszelkim przejawom hejtu, mowy nienawiści, agresji i niegodnego traktowania notariuszy w życiu publicznym, w tym w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Próby podważania godności osobistej i zawodowej notariuszy stanowią naruszenie godności i funkcji całego notariatu” - podkreślono w tym stanowisku.

W czwartek podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu wybrani w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania. Złożyło je zarówno dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie sędziowie TK na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożyli pisemne roty swoich ślubowań.

Podczas uroczystości w Sejmie obecni byli m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi TK. Obecny był także notariusz. Jego dane ujawniono następnie w mediach społecznościowych.

W piątkowym stanowisku KRN przypomniała, że zgodnie z przepisami „notariusze są uprawnieni do sporządzania protokołów notarialnych, dokumentujących przebieg różnego rodzaju czynności i zdarzeń, mogących wywoływać skutki prawne”.

„Zakres tych czynności lub zdarzeń ma charakter otwarty i nie ogranicza się do zamkniętego katalogu ustawowego” - dodano.

„Należy podkreślić, że protokoły notarialne mają charakter dokumentacyjny. Notariusz, sporządzając na żądanie stron protokół notarialny, nie dokonuje wiążącej oceny skutków prawnych protokołowanych zdarzeń. Jego zadaniem jest bezstronne odzwierciedlenie przebiegu czynności lub zdarzenia w żądanym przez uczestników zakresie, w tym również istotnej treści składanych przez uczestników oświadczeń” - napisała KRN.

Jak wyjaśniła, zgodnie z Prawem o notariacie, sporządzanie protokołów notarialnych jest jedną z czynności, do których powołany jest notariusz i służy zapewnieniu stronom możliwości udokumentowania okoliczności mogących mieć znaczenie prawne, w sposób wiarygodny i urzędowy.

„Stąd protokół notarialny nie kreuje skutków prawnych zdarzeń, których dotyczy, lecz stanowi ich urzędowe udokumentowanie, korzystając jako dokument urzędowy z domniemania zgodności z prawdą i mogąc stanowić istotny środek dowodowy. Ocena skutków prawnych danych zdarzeń lub oświadczeń należy do właściwych organów, w szczególności do sądów. Notariusz, sporządzając protokół, nie zastępuje tych organów ani nie wkracza w ich kompetencje” - podkreśliła KRN.

Dlatego w stanowisku zaapelowano o „powstrzymywanie się od pochopnych komentarzy dotyczących roli i funkcji notariusza, a także od rozpowszechniania krzywdzących i deprecjonujących opinii”. Dodano, że krytyka notariusza oparta na niepełnym zrozumieniu jego roli „może prowadzić do nieporozumień oraz podważać zaufanie do instytucji, jaką jest notariat”.

Przypomniano także, że - w zakresie dokonywanych czynności - notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

„Oczekujemy od wszystkich uczestników debaty publicznej zachowania odpowiedzialności i rozwagi w formułowaniu opinii na temat działalności notariuszy oraz poszanowania roli, jaką pełnią oni w systemie prawnym” - zaznaczyła KRN.

Źródło: PAP