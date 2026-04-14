Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji

Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej. Inwestorzy zmieniają za to strategię przejęć. Zamiast liczby i szybkości inwestycji zaczyna się dla nich liczyć ich jakość.

14.04.2026, 05:50
Widok na biurowce w centrum Warszawy
Spadek liczby fuzji i przejęć nie jest jednak efektem mniejszej atrakcyjności polskich spółek dla inwestorów. Widać za to, że zmienia się ich strategia – stawiają zwłaszcza na mocno przemyślane konsolidacje.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Ile transakcji M&A przeprowadzono w Polsce w 2026 r.
  2. Jaka była największa transakcja M&A w tym okresie.
  3. Jakie trendy na rynku M&A w Polsce widoczne są zdaniem ekspertów.
W pierwszym kwartale 2026 r. przeprowadzono w Polsce 85 transakcji fuzji i przejęć. To blisko o jedną dziesiątą więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. „Obserwujemy umiarkowane ożywienie aktywności transakcyjnej pomimo utrzymującej się zmienności makroekonomicznej” – komentują autorzy opracowania.

W porównaniu z końcówką 2025 r. liczba transakcji na polskim rynku spadła jednak o 4 proc. Spadek liczby fuzji i przejęć nie jest jednak efektem mniejszej atrakcyjności polskich spółek dla inwestorów. Widać za to, że zmienia się ich strategia – stawiają zwłaszcza na mocno przemyślane konsolidacje.

Przejęcie InPostu przebiło ubiegłoroczny rekord

Pierwszy kwartał 2026 r. od razu przyniósł transakcję, której kwota przewyższa wysokość rekordowej sprzedaży z ubiegłego roku. Reorganizacja właścicielska InPostu i przejęcie udziałów spółki przez FedEx i Advent za 33 mld zł przebiło wartą 29,5 mld zł sprzedaż Santander Bank Polska grupie Erste z 2025 r.

To przejęcie wyróżnia się zresztą na tle polskiego rynku M&A nie tylko skalą, ale i strukturą – wskazują autorzy raportu. Kontrolę nad InPostem ponownie obejmuje fundusz Advent International (który obejmie 37 proc. akcji) we współpracy z gigantem światowej logistyki, amerykańską firmą FedEx (która także przejmie 37 proc.). Funkcję prezesa utrzyma Rafał Brzoska, jednocześnie zwiększając swoje zaangażowanie właścicielskie do 16 proc.

Zdaniem autorów raportu transakcja otwiera potencjalne synergie operacyjne. „Z jednej strony rozszerza ofertę FedEx o kompetencje InPost w obszarze last mile. Z drugiej umożliwia wykorzystanie globalnej infrastruktury partnera do dalszej ekspansji geograficznej, w tym potencjalnego wejścia na rynek amerykański” – komentują analitycy Fordata i Navigator Capital.

Inną dużą transakcją – ale o nieujawnionej wartości – było przeprowadzenie przez Innova Capital exitu z Oshee. Nowym właścicielem 33,74 proc. udziałów spółki stał się fundusz MidEuropa Partners. Było to udane wyjście z inwestycji. Spółka Oshee zakończyła 2024 r. z przychodami przekraczającymi 790 mln zł i zyskiem EBITDA na poziomie blisko 90 mln zł. Od czasu wejścia funduszu Innova Capital w spółkę w grudniu 2018 r. obie wartości wzrosły odpowiednio ponad trzy- i czterokrotnie. Pakiet kontrolny Oshee pozostaje w rękach założycieli – Dominika Dolińskiego i Dariusza Gałęzewskiego.

Apple kupuje w Polsce, Enterprise Investors z powrotem w branży OZE

Wśród innych istotnych transakcji pierwszego kwartału wymieniają m.in. przejęcie polskiego twórcy efektów wizualnych MotionVFX przez amerykański koncern Apple. To druga akwizycja amerykańskiego giganta technologicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzednią było przejęcie litewskiego Pixelmator Team w 2024 r. Zdaniem autorów raportu fakt, że Apple zdecydował się na zakupy w Polsce, potwierdza dojrzałość krajowego sektora technologicznego.

Wśród ważniejszych transakcji pierwszego kwartału wymieniają przejęcie dystrybutora gazu płynnego (LPG) AmeriGas Polska przez irlandzką grupę DCC Energy. Także w branży energetycznej, ale w sektorze źródeł odnawialnych, analitycy zwracają uwagę na przejęcie 65 proc. udziałów w Art Wind (serwisującej firmy wiatrowe) przez Enterprise Investors. To powrót funduszu do sektora OZE.

W branży spożywczej japoński holding Zensho sfinalizował przejęcie lidera rynku sushi Sushi&Food Factor, działającego od jedenastu lat w UE, w tym w Polsce. W branży marketingu terenowego z kolei polska agencja Option 1 stała się częścią francuskiej grupy Marvesting.

Branża IT i komunikacji dominowały w ujęciu sektorowym

W podziale na sektory największą aktywność na rynku M&A odnotowano w branżach mediów, IT i telekomunikacji. Firmy z tych trzech sektorów stanowiły 22 proc. wszystkich celów transakcyjnych. Na drugim miejscu znalazły się branże biotechnologiczna i ochrony zdrowia z odsetkiem 13 proc. 11 proc. celów transakcyjnych stanowiły firmy FMCG. Znaczącą aktywność odnotowano również w sektorach usług (7 proc.), przemysłu (6 proc.) oraz budownictwa, transportu, rolnictwa i energetyki (po 5 proc.).

Z kolei po stronie nabywców także dominowały podmioty z sektorów mediów, IT i telekomunikacji. Dokonały 15 proc. przejęć. Na drugim miejscu znalazł się sektor usług (10 proc. transakcji), a na trzecim FMCG (8 proc.). Fundusze private equity lub venture capital odpowiadały za 6 proc. fuzji i przejęć w pierwszym kwartale 2026 r.

Dominującą grupę sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, odpowiadający za ok. 67 proc. transakcji. Fundusze private equity były stroną sprzedającą w ok. 4 proc. przypadków. Blisko 29 proc. transakcji realizowanych było przez podmioty strategiczne, wśród których wyróżniały się sektory media/IT/telecom (5 proc.) oraz chemiczny (5 proc.).

Taka struktura wskazuje na nieznaczny spadek udziału inwestorów prywatnych po stronie sprzedających – zwracają uwagę autorzy raportu. Może to ich zdaniem sygnalizować stopniową ewolucję polskiego rynku M&A. Rośnie na nim znaczenie transakcji pomiędzy podmiotami strategicznymi. Większą rolę odgrywają także procesy konsolidacyjne w wybranych sektorach – wskazują analitycy Fordata i Navigator Capital.

Pierwszy kwartał na rynku M&A zaskoczył skalą

– Pierwszy kwartał nie przyniósł rewolucji pod względem liczby transakcji, ale zaskoczył ich jakością i skalą. Relatywnie stabilny wolumen przy jednoczesnym rekordowym projekcie wokół InPostu pokazuje, że duże, dobrze poukładane aktywa nadal przyciągają kapitał, nawet w mniej sprzyjającym otoczeniu – uważa Marcin Rajewicz, szef sprzedaży w Fordata.

O stabilizacji oczekiwań uczestników rynku mówi także Artur Witan, menadżer w Navigator Capital Group. Jak wskazuje, aktywność inwestorów, zarówno strategicznych, jak i finansowych jest duża. Menedżer zwraca także uwagę, że część obecnie prowadzonych procesów transakcyjnych ma swoje źródło we wstrząsach rynkowych z poprzednich lat. W rezultacie spółki, które nie dostosowały w pełni swoich modeli operacyjnych i struktury finansowania do nowego otoczenia rynkowego, wciąż poszukują inwestorów lub rozważają dezinwestycje.

– Jednocześnie zmienność cen surowców oraz presja kosztowa tworzą warunki sprzyjające transakcjom oportunistycznym. Widzimy dostępność aktywów o charakterze distressed [składniki majątku wystawione na sprzedaż po znacznie obniżonej cenie w celu szybkiego zbycia – przyp. red.] lub subscale [nierentowne lub nieefektywne – red.]. Dla inwestorów dysponujących kapitałem i zdolnością do transformacji operacyjnej stanowi to atrakcyjną okazję do wejścia po relatywnie niższych wycenach – wskazuje Artur Witan.

Na razie nie widać wpływu wojny na Bliskim Wschodzie

Zdaniem menedżera obecna sytuacja gospodarcza ma jednak na uczestników rynku niż w porównaniu z okresem pandemii czy bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie. Podobnie uważa Marcin Rajewicz z Fordata.

– Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie widać bezpośredniego wpływu na decyzje M&A w Polsce. Rynek jest bardziej odporny na napięcia geopolityczne niż jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to jednak pełnej neutralności. Ewentualne skutki pośrednie, jak wzrosty cen surowców, mogą wytworzyć presję inflacyjną, co z kolei wpłynie na koszt finansowania i długoterminowa opłacalność niektórych inwestycji może być zagrożona – wskazuje Marcin Rajewicz.

Jego zdaniem struktura rynku M&A w pierwszym kwartale potwierdza kierunek zmian, który widać było już w 2025 r. Inwestorzy, zamiast poszukiwać okazji do przeprowadzenia szybkiego przejęcia lub fuzji, coraz częściej realizują przemyślane ruchy konsolidacyjne.

– Liczy się skala, przewidywalność i konkretne synergie, co naturalnie wydłuża procesy, ale jednocześnie podnosi ich jakość. Początek drugiego kwartału wskazuje na kontynuację tego trendu – wskazuje Marcin Rajewicz.

Jak prognozuje, w bieżącym kwartale największą aktywność na rynku M&A będzie można zaobserwować w branży technologii, ochrony zdrowia i sektorach konsumenckich.

– Coraz ciekawiej wygląda też obszar energetyki i logistyki – tam presja transformacyjna będzie napędzać kolejne transakcje – uważa ekspert Fordata.

Główne wnioski

  1. 85 – to liczba fuzji i przejęć na polskim rynku w pierwszym kwartale 2026 r. To spadek wobec poprzedniego kwartału i wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem 2025 r.
  2. Największą transakcją było przejęcie udziałów w InPost przez Fedex oraz Advent. Dużą transakcją o nieujawnionej wartości było także wyjście przez Innova Capital z inwestycji w Oshee.
  3. Na rynku M&A nie widać na razie wpływu wojny na Bliskim Wschodzie. Niepewność ekonomiczna może jednak rzutować na decyzje inwestycyjne w kolejnych miesiącach. Widoczny z kolei jest za to trend transakcji nastawionych na ich jakość i skalę.