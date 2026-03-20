Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026 11:34

NSA: urząd stanu cywilnego musi zarejestrować akt małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił w piątek wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.

Jednocześnie NSA zobowiązał kierownika stołecznego USC do przeniesienia aktu do polskiego rejestru.

Piątkowy wyrok NSA dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się z Niemiec do Polski. Chcąc być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

NSA skierował w 2023 r. w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. W listopadzie 2025 r. TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

W piątek NSA postanowił uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie który oddalił skargę małżeństwa. Uchylił też decyzję kierownika warszawskiego urzędu stanu cywilnego o odmowie dokonania transkrypcji. Zobowiązał też kierownika tego urzędu do przeniesienia w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu tego małżeństwa w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych.

KPH: rozstrzygnięcie jest precedensowe

„Dzisiejsze rozstrzygnięcie NSA jasno pokazuje, że Polska jako kraj członkowski UE musi przestrzegać jej prawa. NSA słusznie podtrzymał interpretację Trybunału w Luksemburgu i wskazał jednocześnie, że jedyną możliwością realizacji tego rozstrzygnięcia jest dopuszczenie dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Orzeczenie to jest istotnym krokiem w stronę równości małżeńskiej, ale na pewno niewystarczającym” – skomentuje wyrok NSA Przemek Walas, kierownik rzecznictwa w organizacji Kampania Przeciw Homofobii (KPH).

Zdaniem organizacji rozstrzygnięcie jest precedensowe. „Jeśli faktycznie w niedługiej przyszłości USC dokona transkrypcji, to w polskim porządku prawnym zacznie funkcjonować małżeństwo osób tej samej płci – dwóch mężczyzn. To otworzy furtkę dla wielu par, które od lat są w związku małżeńskim nieuznawanym w Polsce" – uważa KPH.

Źródło: PAP/XYZ

Parada Równości w Warszawie 14.06.2025 r.
NSA uchylił wyrok sądu oraz decyzję odmawiającą wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. NSA zobowiązał też kierownika stołecznego USC do przeniesienia aktu do polskiego rejestru. Fot. PAP/Albert Zawada
