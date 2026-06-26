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26.06.2026 10:15

Orlen Charge rusza z wakacyjną promocją na ładowanie samochodów elektrycznych

Tańsze ładowanie i większa swoboda w trasie — tak Orlen reklamuje swoją letnią promocję dla kierowców samochodów elektrycznych. Przez ponad dwa miesiące użytkownicy Orlen Charge korzystający z aplikacji Orlen Vitay mają zapłacić mniej za energię na stacjach ładowania. Oferta ułatwi planowanie wakacyjnych podróży po Polsce i obejmie zarówno ładowanie DC, jak i AC.

W praktyce – jak czytamy w komunikacie Orlenu – oznacza to niższe stawki zarówno przy szybkim ładowaniu DC, jak i przy ładowaniu AC.

Za ładowanie DC kierowcy zapłacą 2,19 zł/kWh zamiast standardowych 2,69 zł/kWh. W przypadku ładowania AC cena spadnie z 1,95 zł/kWh do 1,59 zł/kWh

Promocja obowiązuje od 26 czerwca od godz. 9 do 1 września do godz. 9.

Orlen Charge to dziś już ponad 1300 punktów ładowania

– Konsekwentnie rozbudowujemy sieć nowoczesnych hubów i stacji ładowania Orlen Charge, tak żeby kierowcy elektryków mogli planować podróże komfortowo i z jeszcze większą swobodą. Nasza wakacyjna promocja wpisuje się w potrzeby sezonu, w którym mobilność i wygoda w trasie mają szczególne znaczenie – mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności Orlen.

Orlen Charge rozwija sieć ładowania: huby działają już m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a także przy ważnych trasach szybkiego ruchu – na Miejscach Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe, Gruczno Zachód oraz Barnisław Północ i Południe.

Korzystając z nich, kierowcy mogą uzupełnić energię do optymalnego poziomu w około 20 minut.

W ostatnim czasie do sieci dołączyły kolejne lokalizacje istotne dla podróżujących po kraju, w tym MOP Brzegi w województwie świętokrzyskim, MOP Morzęcino Zachód na Dolnym Śląsku oraz Stare Miasto w Wielkopolsce. Sieć uzupełniają szybkie stacje ładowania typu standalone w kolejnych miastach w całej Polsce. Łącznie Orlen Charge obejmuje dziś ponad 1 300 punktów ładowania, a do końca 2027 roku Orlen planuje uruchomienie kilkudziesięciu nowych hubów i ponad stu lokalizacji standalone.

Czytaj także: Orlen otworzył pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Znamy już też kolejne lokalizacje

Punkt Orlen Charge
Punkt Orlen Charge. Fot. mat pras. Orlen
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