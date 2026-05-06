Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
06.05.2026 10:45

Orlen rozpoczyna współpracę z Amazon Web Services

Grupa Orlen nawiązała współpracę z Amazon Web Services (AWS), aby przyspieszyć transformację cyfrową i energetyczną. Porozumienie opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii chmurowych (cloud computing), które mają zwiększyć efektywność operacyjną, elastyczność oraz tempo wdrażania innowacji w całej organizacji – informuje spółka.

– Ta współpraca to kolejny krok w budowie Orlen jako nowoczesnej, cyfrowej organizacji. Orlen jest ważnym partnerem dla wiodących firm technologicznych na świecie. Inwestujemy w rozwiązania, które zwiększają naszą efektywność biznesową, przyspieszają innowacje i wzmacniają bezpieczeństwo cyfrowe całej Grupy. Transformacja cyfrowa to ważny fundament naszej konkurencyjności i rozwoju – mówi Robert Soszyński, wiceprezes zarządu Orlen ds. operacyjnych.

Współpraca zakłada wykorzystanie globalnej infrastruktury i kompetencji AWS „wszędzie tam, gdzie przynoszą one realną wartość biznesową, techniczną i operacyjną".

„Obejmuje to m.in. migrację systemów IT do chmury czy tworzenie nowych rozwiązań w architekturze natywnej dla chmury (cloud native), co oznacza projektowanie aplikacji od początku z myślą o środowisku chmurowym – tak, aby były łatwo skalowalne, odporne na awarie i szybko wdrażane" – czytamy w komunikacie.

– Polska stoi przed niezwykłą szansą związaną ze sztuczną inteligencją, a Grupa Orlen, jako jeden z największych koncernów energetycznych w Europie, ma skalę i determinację, by przeprowadzić wyjątkową transformację cyfrową. Nasze wsparcie to nie tylko technologia — to także inwestycja w kompetencje cyfrowe ludzi, którzy będą ją wdrażać i rozwijać. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Grupę Orlen w tej drodze – mówi Tanuja Randery, wiceprezes i dyrektor generalna Amazon Web Services na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Orlen będzie współpracował z AWS w zakresie wdrażania i wykorzystania zaawansowanych technologii chmurowych, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki danych, jak również specjalistycznych rozwiązań branżowych certyfikowanych dostawców oprogramowania (ISV) dostępnych w AWS Marketplace, wspierających kluczowe obszary działalności – od segmentu upstream i downstream, przez energetykę, po consumers & products.

– Istotnym założeniem współpracy z AWS jest wzmocnienie naszej elastyczności technologicznej oraz dostęp do gotowych, zaawansowanych rozwiązań. Rozwój środowiska IT w modelu multi-cloud pozwoli Orlen efektywnie migrować systemy i wybierać najlepsze technologie dostępne na rynku – mówi Michał Furman, dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i informatyki w Orlen.

„Współpraca z AWS oznacza również dostęp do zaawansowanej, globalnej infrastruktury, zapewniającej wysoką niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo systemów. Jest to szczególnie ważne w projektach wymagających dużej mocy obliczeniowej oraz realizowanych na skalę międzynarodową" – zauważa komunikat prasowy Orlenu.

Ważnym elementem współpracy ma być także rozwój kompetencji pracowników Grupy Orlen, którzy skorzystają z programów szkoleniowych, certyfikacji oraz warsztatów technologicznych AWS.

Tanuja Rander i Robert Soszyński
Od lewej Tanuja Rander i Robert Soszyński. Fot. mat. pres. Orlen
