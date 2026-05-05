Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 10:08

Orlen i Equinor uruchomiły wydobycie z nowego złoża na Morzu Północnym

Orlen Upstream Norway i Equinor rozpoczęły wydobycie z nowego złoża na Morzu Północnym. Eirin ma dostarczać polskiemu koncernowi około 270 m sześc. gazu ziemnego rocznie.

– Gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski. Nasza obecność w Norwegii ma charakter strategiczny i długofalowy. Uruchomienie produkcji ze złoża Eirin wzmacnia pozycję ORLEN w regionie oraz potwierdza determinację i skuteczność w realizacji inwestycji, które rozwijają potencjał wydobywczy Szelfu. Gaz, który wydobywamy z Eirin, już płynie do Polski, wzmacniając gwarancję niezawodności dostaw dla klientów ORLEN, pomimo napiętej sytuacji międzynarodowej – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.

Eirin leży na Morzu Północnym, 250 km na zachód od norweskiego Stavanger. Jego zasoby szacowane są na 27,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym trzy mld m sześc. gazu ziemnego). Orlen ma w tym złożu 41,3 proc. udziałów, reszta należy do operatora koncesji, firmy Equinor. Odwiert jest podłączony do platformy na złożu Gina Krog, której polska firma też jest udziałowcem.

Produkcja gazu jest zasilana przez OZE

– Wykorzystanie istniejącej infrastruktury to w tym przypadku nie tylko mniejszy koszt i krótszy czas inwestycji, ale również dodatkowe wolumeny gazu. Zgodnie z przewidywaniami operatora, dzięki podłączeniu Eirin, będziemy mogli wydłużyć okres eksploatacji Gina Krog o siedem lat, a tym samym zwiększyć stopień sczerpania tego złoża. Pozwoli to na wydobycie dodatkowych 9,6 mln baryłek ekwiwalentu, z czego cztery mln baryłek dla ORLEN. To doskonały przykład naszej efektywności w zarządzaniu portfelem aktywów w celu maksymalizacji jego wartości – tłumaczy Wiesław Prugar, członek zarządu ORLEN ds. wydobycia.

Produkcja gazu z nowego złoża jest zasilana ze źródeł odnawialnych. Od 2023 r. platforma Gina Krog połączona jest bowiem podmorskim kablem z lądem. W efekcie emisje związane z wydobyciem z Eirin to zaledwie trzy kg CO₂ na baryłkę. Średnia światowa wynosi zaś 16 kg na baryłkę.

Gaz z Eirin trafi potem do platform na złożu Sleipner. Tam paliwo zostanie dostosowane do parametrów handlowych i trafi do punktu przesyłowego Nybro, gdzie norweskie gazociągi łączą się z duńskimi. Stamtąd rurociągiem Baltic Pipe trafi do Polski.

Zarząd Orlenu rekomenduje rekordową dywidendę
Platforma wiertnicza
Orlen i Equinor rozpoczynają eksploatację nowego złoża na Morzu Północnym. Fot. Orlen
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Dobrze, że w ogóle jest”. Ruszył program lojalnościowy PKP IC, tylko czy o to chodziło?
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026