Pierwszy dzień rozmów Ukraina–Rosja–USA w Abu Zabi bez porozumienia

Nie doszło do porozumienia podczas pierwszego dnia rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). W sobotę negocjacje mają być kontynuowane.

To pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa jednocześnie spotykają się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Poprzednie dwustronne rozmowy rosyjsko-ukraińskie odbyły się w ubiegłym roku w Turcji i zakończyły się ustaleniami dotyczącymi wymiany jeńców.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Wieczorem oświadczył, że na razie jeszcze za wcześnie na wnioski z rozmów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powtórzył w piątek przed rozpoczęciem rozmów rosyjskie żądanie wycofania się armii ukraińskiej z Donbasu.

Jak wskazuje Kacper Sienicki z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), oznacza to, że Ukraina miałaby oddać wciąż kontrolowane przez siebie 20 proc. obwodu donieckiego, w tym ważną dla obrony aglomerację słowiańsko-kramatorską. Przejęcie kontroli nad resztą Donbasu byłoby realizacją rosyjskiego „planu minimum", ale pozwoliłoby Władimirowi Putinowi ogłosić w kraju sukces – wskazuje ekspert.

Przedstawiciel Białego Domu przekazał natomiast mediom, że piątkowe trójstronne spotkanie w Abu Zabi było produktywne i będzie kontynuowane w sobotę.

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak lotniczy na Ukrainę, uderzając m.in. w Kijów.

Umierow: spotkanie było poświęcone parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz logice procesu negocjacyjnego

Główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, podał, że po stronie ukraińskiej w piątkowym spotkaniu oprócz niego uczestniczyli: szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłyca oraz przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

Ze strony USA w konsultacjach brali udział: specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner, doradca Trumpa Josh Gruenbaum, wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych generał Dan Driscoll oraz Naczelny Dowódca NATO w Europie gen. Alex Grynkewich.

W skład rosyjskiej delegacji weszli przedstawiciele wywiadu wojskowego oraz armii. Według Kremla stronę rosyjską miał też reprezentować Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej.

Umierow powiadomił, że spotkanie było poświęcone „parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego w celu zmierzania w kierunku godnego i trwałego pokoju”. Zapowiedział, że w sobotę odbędą się kolejne spotkania. Do ukraińskiej delegacji w sobotę dołączą szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony gen. porucznik Wadym Skibicki.

Źródło: PAP