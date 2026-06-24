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24.06.2026 12:13

Pierwszy przypadek Eboli we Francji. Resort zdrowia: ryzyko epidemii na kontynencie jest nieduże

Paryż poinformował o pierwszym wykrytym przypadku wirusa Ebola we Francji. Resort zdrowia zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a ryzyko epidemii jest minimalne.

Wirusa wykryto u lekarza, który – jak pisze France24 – przebywał w Kongu na misji medycznej. To pierwszy przypadek podczas tej epidemii. Pacjent trafił do izolatki, a władze starają się odnaleźć wszystkich, z którymi miał kontakt. Zdaniem resortu zdrowia ryzyko wybuchu epidemii w Unii Europejskiej jest więc niskie.

W Kongu wirus zabił już 267 osób, a 1000 jest zarażonych. To najwięcej przypadków w ciągu miesiąca od wykrycia epidemii w historii kolejnych ataków wirusa – podała Światowa Organizacja Zdrowia.

Ebola to wywołana wirusem z rodziny Filoviridae gorączka krwotoczna o bardzo wysokiej śmiertelności. Wirus przenosi się przez bliski kontakt z krwią, wydzielinami lub płynami ustrojowymi zakażonych osób bądź zwierząt.

Wirusa opisano po raz pierwszy w 1976 r. w Demokratycznej Republice Konga, gdzie od tego czasu regularnie wybuchają kolejne ogniska epidemii. Największa epidemia w historii wystąpiła w latach 2014–2016 w Afryce Zachodniej (Gwinea, Liberia, Sierra Leone) i pochłonęła ponad 11 tys. ofiar. Obecnie trwająca epidemia w DR Kongo, wywołana rzadkim szczepem Bundibugyo, na który nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki, rozprzestrzeniła się też na Ugandę.

Rośnie liczba ofiar wirusa Ebola
Test na obecność wirusa Eboli
Pierwszy przypadek zakażenia Ebolą we Francji. Fot. Getty Images
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