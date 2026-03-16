16.03.2026 12:15

Piotr Zborowski nowym członkiem zarządu Rohlig SUUS Logistics

Operator logistyczny Rohlig SUUS Logistics powołał Piotra Zborowskiego na stanowisko członka zarządu. Odpowiada on m.in. za logistykę kontraktową, krajowy transport drogowy oraz rozwój spółek w Czechach i na Słowacji. Funkcję objął z początkiem marca.

– SUUS to organizacja, która rośnie nie tylko pod względem skali biznesu, ale także jakości i dojrzałości operacyjnej. Konsekwentnie budujemy firmę bardziej efektywną, zwinną i odporną na zmiany rynkowe. W ramach strategii SUUS One chcemy dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego operatora logistycznego w regionie CEECA oraz działać zawsze One Step Ahead. Dlatego dołączamy do zarządu lidera z szerokim doświadczeniem międzynarodowym. Piotr obejmuje nadzór nad kluczowymi obszarami usług oraz rozwój dwóch zagranicznych spółek. Jestem przekonany, że jego kompetencje i podejście wesprą nas w dalszym wzroście i skalowaniu biznesu – mówi Piotr Iwo Chmielewski, prezes zarządu Rohlig SUUS Logistics.

Jak czytamy w komunikacie, Piotr Zborowski to doświadczony menedżer z wieloletnią praktyką w zarządzaniu operacjami logistycznymi w Polsce i Europie. W ostatnich latach związany był z DB Schenker, gdzie jako dyrektor zarządzający odpowiadał m.in. za działalność firmy w Polsce, krajach bałtyckich, Ukrainie i Kazachstanie. W kolejnych latach, w strukturach DSV, nadzorował integrację biznesów drogowych w Polsce. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w CEVA Logistics oraz UPS. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie w Lozannie i International Institute for Management Development.

– Rohlig SUUS Logistics to organizacja o mocnych fundamentach i ogromnym potencjale dalszego rozwoju. Moim zadaniem będzie dalsze usprawnianie procesów oraz podnoszenie efektywności i jakości usług w obszarze logistyki kontraktowej i krajowego transportu drogowego – zarówno całopojazdowego, jak i drobnicowego – a także w dystrybucji ostatniej mili oraz współpracy z przewoźnikami. Skupię się także na budowie spójnych, skalowalnych struktur biznesowych w całym regionie oraz rozwoju działalności w Czechach i na Słowacji – podkreśla Piotr Zborowski.

Rohlig SUUS Logistics należy do liderów rynku logistycznego w regionie CEECA (Central Eastern Europe & Central Asia). Od ponad 35 lat projektuje i zarządza lokalnymi oraz globalnymi łańcuchami dostaw. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej, transportu intermodalnego, logistyki kontraktowej, usług celnych, project cargo oraz konsultingu logistycznego (Supply Chain Solutions).

Firma zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników w ponad 40 oddziałach w ośmiu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech, w Ukrainie i Kazachstanie.

Na zdjęciu Piotr Zborowski. Fot. mat. pras.
Provident zmieni właściciela. Amerykański fundusz ma napędzić rozwój
Akcjonariusze IPF, brytyjskiej spółki kontrolującej polskiego Providenta, zgodzili się na wykup akcji przez amerykańską firmę inwestycyjną. Transakcja ma być sfinalizowana jeszcze w tym półroczu, a jej efektem będzie wycofanie pożyczkodawcy z londyńskiej giełdy. Co to oznacza dla polskiej spółki?
13.03.2026
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Wyobraźnia, która nie jest oczywista. O książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adama Zemana (RECENZJA)
Wyobraźnia nie jest zdolnością oczywistą ani uniwersalną. W książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adam Zeman pokazuje, że „widzenie oczami umysłu” to tylko jeden z wariantów znacznie bardziej złożonego procesu. Wyobraźnia okazuje się polem relacji między poznaniem, emocjami i kulturą – miejscem, w którym sens rodzi się nie z idei, lecz z ich emocjonalnego ciężaru.
14.03.2026