Piotr Zborowski nowym członkiem zarządu Rohlig SUUS Logistics
Operator logistyczny Rohlig SUUS Logistics powołał Piotra Zborowskiego na stanowisko członka zarządu. Odpowiada on m.in. za logistykę kontraktową, krajowy transport drogowy oraz rozwój spółek w Czechach i na Słowacji. Funkcję objął z początkiem marca.
– SUUS to organizacja, która rośnie nie tylko pod względem skali biznesu, ale także jakości i dojrzałości operacyjnej. Konsekwentnie budujemy firmę bardziej efektywną, zwinną i odporną na zmiany rynkowe. W ramach strategii SUUS One chcemy dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego operatora logistycznego w regionie CEECA oraz działać zawsze One Step Ahead. Dlatego dołączamy do zarządu lidera z szerokim doświadczeniem międzynarodowym. Piotr obejmuje nadzór nad kluczowymi obszarami usług oraz rozwój dwóch zagranicznych spółek. Jestem przekonany, że jego kompetencje i podejście wesprą nas w dalszym wzroście i skalowaniu biznesu – mówi Piotr Iwo Chmielewski, prezes zarządu Rohlig SUUS Logistics.
Jak czytamy w komunikacie, Piotr Zborowski to doświadczony menedżer z wieloletnią praktyką w zarządzaniu operacjami logistycznymi w Polsce i Europie. W ostatnich latach związany był z DB Schenker, gdzie jako dyrektor zarządzający odpowiadał m.in. za działalność firmy w Polsce, krajach bałtyckich, Ukrainie i Kazachstanie. W kolejnych latach, w strukturach DSV, nadzorował integrację biznesów drogowych w Polsce. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w CEVA Logistics oraz UPS. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie w Lozannie i International Institute for Management Development.
– Rohlig SUUS Logistics to organizacja o mocnych fundamentach i ogromnym potencjale dalszego rozwoju. Moim zadaniem będzie dalsze usprawnianie procesów oraz podnoszenie efektywności i jakości usług w obszarze logistyki kontraktowej i krajowego transportu drogowego – zarówno całopojazdowego, jak i drobnicowego – a także w dystrybucji ostatniej mili oraz współpracy z przewoźnikami. Skupię się także na budowie spójnych, skalowalnych struktur biznesowych w całym regionie oraz rozwoju działalności w Czechach i na Słowacji – podkreśla Piotr Zborowski.
Rohlig SUUS Logistics należy do liderów rynku logistycznego w regionie CEECA (Central Eastern Europe & Central Asia). Od ponad 35 lat projektuje i zarządza lokalnymi oraz globalnymi łańcuchami dostaw. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej, transportu intermodalnego, logistyki kontraktowej, usług celnych, project cargo oraz konsultingu logistycznego (Supply Chain Solutions).
Firma zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników w ponad 40 oddziałach w ośmiu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech, w Ukrainie i Kazachstanie.
