Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 09:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pod lupą UOKiK po skargach przedsiębiorców

UOKiK przekazał, że sprawdzi, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie stosowały mechanizmu bilansowania sieci w sposób dyskryminujący. „Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu” – zapewnia prezes.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmie się skargami przedsiębiorców na Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Chodzi o działanie tzw. mechanizmu nierynkowego redysponowania odnawialnych źródeł energii, który ma służyć zbilansowaniu systemu lub zapobieżeniu przeciążeniom sieci, czasowo ograniczając pracę instalacji OZE.

Przedsiębiorcy skarżyli się, „że ich instalacje wytwórcze, bez uzasadnienia, podlegały mechanizmowi redysponowania częściej niż inne”.

UOKiK uważa, że mogło to pogarszać ich sytuację na rynku wobec konkurentów.

Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce ani nie podważamy narzędzi przysługujących w tym celu operatorowi systemu przesyłowego. Sprawdzamy, czy instrument w postaci mechanizmu redysponowania stosowany był w transparentny i niedyskryminacyjny sposób – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

PSE jest jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce, gdyż polskie prawo przewiduje, że tylko jedna spółka może pełnić tę funkcję. „Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą na danym rynku nie może jej nadużywać na niekorzyść swoich kontrahentów, konkurentów i konsumentów” – przypomina UOKiK.

Z 3,6 mld zł do 900 mln zł. Jak kary UOKiK topnieją w sądach
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny
Prezez UOKiK zapewnił, że w postępowaniu nie chodzi o podważanie roli PSE, tylko o zbadanie zasadności praktyk spółki.
Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEI)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chamenei uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tajna dyspozytornia, przegląd systemów bezpieczeństwa. Branża OZE wzmacnia cyberochronę
Po grudniowym ataku na polskie farmy wiatrowe i słoneczne branża energetyczna wzmacnia systemy ochrony. Eksperci wskazują na podstawowe błędy, takie jak wykorzystywanie tych samych kont i haseł w wielu obiektach. Tymczasem jeden z koncernów tworzy specjalną jednostkę do zarządzania bezpieczeństwem zielonych aktywów. Czy sektor wyciągnął właściwe wnioski?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Zełenski: nie oddam Donbasu. USA gotowe do gwarancji bezpieczeństwa tylko w porozumieniu z Rosją
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Corriere della Sera: Ukraina nie odda Donbasu i nie zgodzi się na rosyjskie warunki terytorialne
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026