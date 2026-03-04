Polskie Sieci Elektroenergetyczne pod lupą UOKiK po skargach przedsiębiorców

UOKiK przekazał, że sprawdzi, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie stosowały mechanizmu bilansowania sieci w sposób dyskryminujący. „Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu” – zapewnia prezes.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmie się skargami przedsiębiorców na Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Chodzi o działanie tzw. mechanizmu nierynkowego redysponowania odnawialnych źródeł energii, który ma służyć zbilansowaniu systemu lub zapobieżeniu przeciążeniom sieci, czasowo ograniczając pracę instalacji OZE.

Przedsiębiorcy skarżyli się, „że ich instalacje wytwórcze, bez uzasadnienia, podlegały mechanizmowi redysponowania częściej niż inne”.

UOKiK uważa, że mogło to pogarszać ich sytuację na rynku wobec konkurentów.

– Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce ani nie podważamy narzędzi przysługujących w tym celu operatorowi systemu przesyłowego. Sprawdzamy, czy instrument w postaci mechanizmu redysponowania stosowany był w transparentny i niedyskryminacyjny sposób – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

PSE jest jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce, gdyż polskie prawo przewiduje, że tylko jedna spółka może pełnić tę funkcję. „Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą na danym rynku nie może jej nadużywać na niekorzyść swoich kontrahentów, konkurentów i konsumentów” – przypomina UOKiK.