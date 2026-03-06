Prezydent USA Donald Trump zapowiada upadek Kuby. „To kwestia czasu, ale najpierw muszę skończyć z Iranem”

Upadek Kuby to kwestia czasu – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Dodał jednak, że najpierw musi skończyć wojnę z Iranem i powtórzył, że idzie ona znakomicie.

– To, co dzieje się z Kubą, jest niesamowite. Myślimy, że chcemy najpierw skończyć to [wojnę z Iranem – przyp. red.], ale to będzie tylko kwestia czasu, zanim ty i wielu innych niewiarygodnych ludzi będzie mogło wrócić do Kuby – zapowiedział Donald Trump, zwracając się do sekretarza stanu Marco Rubio, który ma kubańskie korzenie.

Według „Wall Street Journal”, celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie. Miałaby mieć podobny kształt, jak w przypadku sprzymierzonej z Kubą Wenezueli.

Pod koniec stycznia Biały Dom wprowadził cła na kraje sprzedające Kubie ropę naftową. Stwierdził jednak, że blokada nie musi się skończyć kryzysem humanitarnym, jeśli Hawana zawrze z USA układ, i zapewnił, że Amerykanie „będą mili” dla kubańskich władz.

„New York Times” pisał wtedy, że zapasy paliwa starczą tam na dwa miesiące.

Kraj od 1962 r. jest objęty amerykańskim embargiem, a od trzech lat zmaga się z niedoborami ropy naftowej, od której dostaw jest uzależniony.

