Redan: jest wyrok ws. warunkowej sprzedaży praw do marki Top Secret. Niekorzystny dla spółki

Łódzki sąd wydał wyrok w sprawie warunkowej umowy sprzedaży przez Redan praw do znaków towarowych Top Secret i Dry Wash firmie Greenpoint. Wyrok jest niekorzystny – wskazał likwidator Redanu.

„W dniu 15 czerwca 2026 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział X Gospodarczy wydał wyrok (...), w którym uznaje za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Top Secret (...) warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw z dnia 23 sierpnia 2022 r. (...)" i „warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw z dnia 30 grudnia 2023 r." – podano w komunikacie.

To warunkowe umowy sprzedaży, które Redan zawarł z inną firmą z branży odzieżowej, Greenpoint. Redan sprzedał jej m.in. prawa ochronne do znaków: Top Secret i DryWash. Łódzka spółka miała się potem skoncentrować na zakończeniu handlu odzieżą oraz skupić się na działalności wyłącznie w branży logistycznej. Pod koniec 2024 r. firma złożyła do sądu w Łodzi dwa wnioski: o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i o ogłoszenie upadłości. Obecnie spółka znajduje się w likwidacji oraz w restrukturyzacji.

W czerwcu 2025 r. syndyk masy upadłości Top Secret wniósł pozew o uznanie sprzedaży praw ochronnych do znaku towarowego tej marki za bezskuteczną.

Łódzki sąd przychylił się do pozwu. Zasądził także na rzecz syndyka masy upadłości Top Secret wypłatę 12,5 tys. zł przez Redan tytułem zwrotu kosztów procesu. Nakazał również ściągnąć od spółki 100 tys. zł na rzecz kosztów sądowych.

„Oznacza to, że wyrok jest niekorzystny dla Redan" – podał likwidator spółki.

Pozwanym w sporze jest także spółka Greenpoint jako strona warunkowej umowy. Od niej sąd zasądził taki sam zwrot kosztów postępowania oraz koszty procesu – podaje Redan.

Spółka wystąpi o pisemne uzasadnienie poniedziałkowego wyroku. Na jego podstawie podejmie ostateczną decyzję w sprawie złożenia apelacji – podano w komunikacie.

Redan została założony w 1995 r. przez Radosława Wiśniewskiego i jego wspólników w Łodzi. Początkowo firma działała jako hurtownia odzieży. W latach 90. Redan zainwestował w rozwój autorskich marek odzieżowych. W ten sposób powstały marka Troll oraz marka Top Secret. W 2003 r. Redan zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma weszła ze sprzedażą także na rynki zagraniczne.