Rekord świata w maratonie. W Londynie pękła bariera 2 godzin

Kenijczyk Sebastian Sawe pobił w Londynie rekord świata w maratonie wynikiem 1:59.30.

Wynik Sawe jak na razie jest nieoficjalny, jednak gdy zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy człowiek w historii, który pobiegł maraton poniżej 2 godzin w biegu ulicznym.

Przez dziesięciolecia wynika w maratonie poniżej 2 godzin był uważany za niemożliwy, a eksperci oceniali, że znajduje się poza fizjologicznymi możliwościami człowieka.

Dotychczasowy rekord należał do Kenijczyka Kelvina Kiptuma, który w 2023 r. pobiegł maraton chicagowski w czasie 2:00:35.

Kenijczyk Eliud Kipchoge pobiegł dystans 42 km i 195 m poniżej 2 godzin (1:59:40) w 2019 r., jednak w specjalnie przygotowanym wydarzeniu, w którym przez cały dystans pomagała mu grupa zmieniających się ze sobą biegaczy.

Czytaj także: Polacy pokochali biegi uliczne. Czy to sport dla każdego?

