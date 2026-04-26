Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.04.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
26.04.2026 13:05

Rekord świata w maratonie. W Londynie pękła bariera 2 godzin

Kenijczyk Sebastian Sawe pobił w Londynie rekord świata w maratonie wynikiem 1:59.30.

Wynik Sawe jak na razie jest nieoficjalny, jednak gdy zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy człowiek w historii, który pobiegł maraton poniżej 2 godzin w biegu ulicznym.

Przez dziesięciolecia wynika w maratonie poniżej 2 godzin był uważany za niemożliwy, a eksperci oceniali, że znajduje się poza fizjologicznymi możliwościami człowieka.

Dotychczasowy rekord należał do Kenijczyka Kelvina Kiptuma, który w 2023 r. pobiegł maraton chicagowski w czasie 2:00:35.

Kenijczyk Eliud Kipchoge pobiegł dystans 42 km i 195 m poniżej 2 godzin (1:59:40) w 2019 r., jednak w specjalnie przygotowanym wydarzeniu, w którym przez cały dystans pomagała mu grupa zmieniających się ze sobą biegaczy.

Czytaj także: Polacy pokochali biegi uliczne. Czy to sport dla każdego?

Planujemy rozbudowę tematu

Sebastian Sawe przebiega przez linię mety Maratonu Londyńskiego
Sebastian Sawe przebiega przez linię mety Maratonu Londyńskiego, 26 kwietnia 2026 r. Fot. Alex Davidson/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Dlaczego Sławomir Cenckiewicz odszedł z funkcji szefa BBN
Nieoczekiwana dymisja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z funkcją szefa „prezydenckiego ministerstwa obrony" rozstał się jego szef prof. Sławomir Cenckiewicz. Jakie mogły być powody tej zmiany i co…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował ws. odsetek za koszty kredytu. Kancelarie mówią o przełomie
Unijny Trybunał sprzeciwił się naliczaniu odsetek za kredytowane prowizje i składki ubezpieczeniowe. Pełnomocnicy konsumentów zapowiadają falę nowych pozwów w polskich sądach. Banki powołują się na…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
System kaucyjny: kuleje logistyka
Pół roku funkcjonowania tzw. kaucji za nami. O słabych punktach, wyzwaniach i szansach systemu mówią operatorzy, eksperci, internauci i przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”
Wkrótce minie pięć miesięcy od nieudanej próby zakupu czeskiego przewoźnika Smartwings przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Niebo nad Europą się konsoliduje. Coraz więcej linii zwiększa swoje wpływy…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026