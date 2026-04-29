Kategoria artykułu: Polityka
Rząd reaktywny i skłócony. Jak Donald Tusk łączy polityczne asekuranctwo z przyzwoitymi notowaniami?
Wewnątrzkoalicyjna awantura wokół Pauliny Hennig-Kloski i drugiego progu PIT, opór MSWiA przed respektowaniem wyroku TSUE i ślimaczące się rozliczenia rządów PiS. Mimo tych problemów Koalicja Obywatelska stabilizuje swoje poparcie. Czy gospodarczy as w rękawie premiera wystarczy na ostatnie półtora roku kadencji?
29.04.2026, 05:30
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (listopad 2025 r.). Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie spory skłócają podzieloną koalicję rządową.
- Jak bardzo w badaniach opinii publicznej widoczne jest niezadowolenie części elektoratu koalicji rządowej.
- Co stanowi główny filar stabilizujący poparcie dla rządu.