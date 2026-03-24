Rząd przyjął m.in. projekt ustawy, który ma przyspieszać i upraszczać inwestycje w energetyce jądrowej

Rząd przyjął m.in. projekt ustawy, który przyspiesza i upraszcza inwestycje w energetyce jądrowej, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nowe przepisy pozwolą wykonywać wstępne roboty budowlane, organizować inwestycję etapami i lepiej koordynować decyzje administracyjne, co może skrócić czas realizacji projektu nawet o dwa lata – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

– To jest ważna zmiana, bo umożliwia znaczne przyspieszenie budowy elektrowni jądrowej i wcześniejsze rozpoczęcie prac. (…) Mówię o tej Lubiatowo-Kopalino. (…) Ta specustawa, która została przygotowana przez rząd, też ułatwi na pewno rozpoczęcie tych prac – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rada Ministrów zaakceptowała też przepisy usprawniające zarządzanie finansami publicznymi oraz zmiany dostosowujące polskie prawo do europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

