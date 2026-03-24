Premier Tusk do prezydenta Nawrockiego: ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie

– W interesie Polski nie jest wspieranie Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie – w ten sposób premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego w kontekście jego wizyty na Węgrzech.

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu poinformował również, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu.

Jak ocenił, spotkanie polskiego prezydenta z premierem Węgier Viktorem Orbanem przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju jest działaniem wbrew polskim interesom.

– Cały czas czekamy na 2 mld zł, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. (...) To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski – powiedział Tusk.

Dodał też, że od dłuższego czasu docierają do niego informacje, że węgierscy dyplomaci – najbliżsi współpracownicy Orbana – ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazując im dyskretne informacje z posiedzeń instytucji europejskich.

