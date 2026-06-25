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NEWSROOM XYZ
25.06.2026 14:28

Senat za ustawą o statusie osób najbliższych. Teraz ruch prezydenta

Senat poparł w czwartek ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. Senatorowie nie wprowadzili poprawek do przepisów. Ustawy trafią więc teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.

Za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu głosowało 54 senatorów, a 29 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z kolei za przyjęciem ustawy wprowadzającej ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu opowiedziało się 55 senatorów. Przeciw było 59. Nikt się nie wstrzymał od oddania głosu.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Jeżeli prezydent je podpisze, wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. O to może być jednak trudno. W maju  szef Gabinetu Prezydenta RP minister Paweł Szefernaker oraz doradca Prezydenta RP Barbara Socha przedstawili stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie, który zapowiedział weto.

"Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich" – podkreślił Szefernaker. W innym wystąpieniu Karol Nawrocki powiedział, że "nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa".

Źródło: PAP, XYZ

Wszystkie weta prezydenta. Co i dlaczego wetował Karol Nawrocki?
Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. Teraz dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej zapowiedział jej zawetowanie. Fot. Volha Shukaila/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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