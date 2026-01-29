Sikorski: armia federalna Unii nierealistyczna, ale można by stworzyć „legion europejski”

Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE, że mówienie o armii federalnej UE jest nierealistyczne, bo nie dojdzie do połączenia armii narodowych. Moglibyśmy natomiast stworzyć „legion europejski”, na początek oddział w sile brygady – podkreślił.

Sikorski o pomysł utworzenia armii europejskiej był pytany przez dziennikarzy.

– Mówienie o armii federalnej jest niecelowe, bo nierealistyczne, bo nie dojdzie do połączenia armii narodowych. Natomiast moglibyśmy stworzyć coś, co ja nazywam legionem europejskim, czyli na początek (…) oddział w sile brygady, do którego mogliby się zapisywać obywatele państw członkowskich, a może i kandydujących do UE – powiedział.

Według niego taki legion byłby finansowany z budżetu europejskiego.

– To nie byłaby siła, która byłaby zdolna odstraszyć przywódcę Rosji Władimira Putina, ale są takie niższej rangi niebezpieczeństwa, jak w północnej Afryce czy na Bałkanach, w których powinniśmy mieć zdolność do wspólnego działania – zaznaczył szef MSZ.

Jak ocenił, „pogarszająca się koniunktura międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa wokół Europy czyni ten pomysł jeszcze bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej”.

Polecamy: Czy Rosja wydaje na wojsko więcej niż UE? 8 wykresów

Sikorski: wysunę postulat, by objąć sankcjami rafinerie przerabiające rosyjską ropę

Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział również w czwartek w Brukseli, że podczas posiedzenia unijnych ministrów będzie podnosił kwestię obłożenia sankcjami także rafinerii, które przerabiają rosyjską ropę.

Miałby to być element 20. pakietu sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę; prace nad pakietem trwają i będą omawiane w czwartek przez unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Sikorski ocenił, że nałożenie sankcji na rafinerie byłoby dobrym dopełnieniem sankcji, które zostały nałożone przez UE na tzw. flotę cieni, czyli tankowce potajemnie transportujące rosyjską ropę.

Szef MSZ zauważył, że jak dotąd Europa okazała się niezdolna do skutecznego hamowania „floty złomu”.

– Dopiero interwencja amerykańska uratowała sytuację – powiedział minister, odnosząc się do ostatnich przypadków przechwytywania tankowców floty cieni przez amerykańskie siły.

Czytaj także: Parlament Europejski za pełnym odejściem od rosyjskiego gazu i ropy

Źródło: PAP