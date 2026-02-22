Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
22.02.2026 15:57

Służby zastrzeliły mężczyznę, który wszedł na teren rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa w Mar-a-Lago

Agenci Secret Service zabili mężczyznę, który wkroczył na teren rezydencji Mar-a-Lago, która należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Służby zapewniają, że był uzbrojony.

Mężczyzna miał przy sobie coś, co wyglądało jak strzelba i kanister z paliwem – podał szef komunikacji Secret Service. Mężczyzna został zostać zauważony przy północnej bramie ośrodka w niedzielę około godz. 1.30 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli około godz. 7.30 czasu polskiego.

„Agenci Secret Service oraz funkcjonariusz PBSO [policji Hrabstwa Palm Beach - przyp. red.] skonfrontowali się z tą osobą, a podczas interwencji doszło do wymiany ognia. Żaden z funkcjonariuszy Secret Service ani PBSO nie odniósł obrażeń. W momencie zdarzenia na miejscu nie było żadnych osób objętych ochroną Secret Service”– czytamy.

Jak wynika z komunikatu, mężczyzna nie żyje. FBI, Secret Service i policja badają sprawę.

W momencie incydentu zarówno Donald Trump, jak i jego żona Melania Trump przebywali w Białym Domu w Waszyngtonie.

Mar-a-Lago to luksusowa rezydencja prezydenta USA Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie. Amerykański przywódca jest jej właścicielem od 1985 r. Jest nazywana „Zimowym Białym Domem”. Donald Trump gościł tam m.in. węgierskiego premiera Viktora Orbana, chińskiego przywódcę Xi Jinpinga czy japońskiego premiera Shinzo Abe.

Rezydencja w Mar-a-Lago jest nazywana „Zimowym Białym Domem”. Fot. Scott Olson/Getty Images
