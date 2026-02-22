Służby zastrzeliły mężczyznę, który wszedł na teren rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa w Mar-a-Lago

Agenci Secret Service zabili mężczyznę, który wkroczył na teren rezydencji Mar-a-Lago, która należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Służby zapewniają, że był uzbrojony.

Mężczyzna miał przy sobie coś, co wyglądało jak strzelba i kanister z paliwem – podał szef komunikacji Secret Service. Mężczyzna został zostać zauważony przy północnej bramie ośrodka w niedzielę około godz. 1.30 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli około godz. 7.30 czasu polskiego.

„Agenci Secret Service oraz funkcjonariusz PBSO [policji Hrabstwa Palm Beach - przyp. red.] skonfrontowali się z tą osobą, a podczas interwencji doszło do wymiany ognia. Żaden z funkcjonariuszy Secret Service ani PBSO nie odniósł obrażeń. W momencie zdarzenia na miejscu nie było żadnych osób objętych ochroną Secret Service”– czytamy.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Jak wynika z komunikatu, mężczyzna nie żyje. FBI, Secret Service i policja badają sprawę.

W momencie incydentu zarówno Donald Trump, jak i jego żona Melania Trump przebywali w Białym Domu w Waszyngtonie.

Mar-a-Lago to luksusowa rezydencja prezydenta USA Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie. Amerykański przywódca jest jej właścicielem od 1985 r. Jest nazywana „Zimowym Białym Domem”. Donald Trump gościł tam m.in. węgierskiego premiera Viktora Orbana, chińskiego przywódcę Xi Jinpinga czy japońskiego premiera Shinzo Abe.