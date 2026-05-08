Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu 2026 r. 6 proc. – podał resort pracy

Stopa bezrobocia w kwietniu 2026 r. wyniosła według wstępnych danych 6 proc. wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Odczyt jest zgodny z szacunkami ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes.

Jak podał resort pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,7 proc. w warmińsko-mazurskim.

Na koniec kwietnia 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 935,8 tys. osób bezrobotnych. To o 14,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 133,1 tys. więcej niż na koniec kwietnia 2025 r.

Według wstępnych danych w kwietniu zarejestrowało się 88,8 tys. bezrobotnych. To spadek o 10,9 proc. w ujęciu miesięcznym oraz o 3 proc. w ujęciu rocznym. Wyrejestrowano natomiast 101,9 tys. bezrobotnych, czyli o 2,8 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,8 tys. mniej niż w marcu 2025 r.

Resort pracy wskazuje, że do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. MRPiPS wskazało, że programy aktywizacyjne rozpoczęło w kwietniu 18 tys. osób bezrobotnych. To ok. 14,8 tys. mniej niż w kwietniu 2025 r., kiedy aktywizację rozpoczęło 32,8 tys. osób.

„Należy jednak podkreślić, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w kwietniu 2026 r. była o ok. 7,2 tys. wyższa niż w kwietniu poprzedniego roku (...). Oznacza to, że gospodarka pozostaje silna" – stwierdził resort pracy w komunikacie.

W kwietniu 2026 r. zgłoszono do urzędów pracy 37,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To prawie o jedną piątą (19,6 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 15,3 proc. mniej niż w kwietniu 2025 r. Najwięcej zgłoszonych ofert przeznaczonych było dla robotników gospodarczych, pracowników biurowych, sprzedawców oraz pracowników produkcji – podało ministerstwo.

MRPiPS oceniło także, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

„Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" – wskazał resort.

Źródło: PAP