Szwedzkie firmy wytwarzają 0,5 proc. PKB Polski i zatrudniają ponad 100 tys. osób

Ponad 700 działających w Polsce szwedzkich firm, takich jak IKEA czy Medicover, wytwarza bezpośrednio 0,5 proc. polskiego PKB i zatrudnia 109 tys. pracowników – wynika z danych Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Największym pracodawcą ze Szwecji na polskim rynku pracy jest Medicover. Dostawca usług opieki zdrowotnej zatrudnia w naszym kraju ponad 22 tys. osób, posiada ponad 450 placówek medycznych, sieć siłowni, a także wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Firma prześcignęła tym samym sieć sklepów IKEA, która zatrudnia w Polsce ponad 17 tys. pracowników. Producent i sprzedawca mebli nie ogranicza się jednak do swojej głównej gałęzi biznesu, ponieważ inwestuje w naszym kraju także w w farmy wiatrowe, a w pomniejszym stopniu zajmuje się też wsparciem IT czy udzielaniem kredytów.

Innymi dużymi szwedzkimi pracodawcami są H&M (6548 zatrudnionych), Securitas (5306), Electrolux (5255), Autoliv (3390), AstraZeneca (3000) oraz Volvo (2854).

Organizacja przypomniała te dane z uwagi na pierwszą od 15 lat wizytę w naszym kraju króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii wraz z misją biznesową. Więcej o tym, jakie znaczenie ma delegacja dyplomatów i 65 przedstawicieli szwedzkich firm pisaliśmy w tym artykule.

Źródło: XYZ/PAP