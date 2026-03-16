Tabelaofert.pl: deweloperzy spodziewają się stabilizacji cen mieszkań

Z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów Deweloperów, przygotowanego przez portal Tabelaofert.pl, wynika, że spadku cen mieszkań spodziewa się 12 proc. klientów oraz 5,8 proc. deweloperów. Wzrost cen przewiduje 38 proc. kupujących i 17,5 proc. firm deweloperskich, natomiast stabilizacji oczekuje aż 76,7 proc. deweloperów.

Optymizm firm budujących mieszkania wyraźnie osłabł po raz pierwszy od wielu miesięcy. Najnowszy odczyt indeksu pokazuje, że deweloperzy coraz częściej zakładają scenariusz stabilizacji cen.

Obecnie 76,7 proc. z nich oczekuje utrzymania stawek na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach. Jednocześnie rośnie grupa dopuszczająca możliwość spadków – to już 5,8 proc. ankietowanych, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Zdaniem ekspertów część firm obawia się, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zatrzymać cykl obniżek stóp procentowych, a nawet ponownie podbić inflację.

Portal podaje, że według badania IBRIS 38 proc. klientów spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań, podczas gdy taki scenariusz przewiduje 17,5 proc. deweloperów.

„Widać wyraźnie, że oczekiwania rynku i kupujących nie są dziś w pełni zbieżne. Opinie klientów są podzielone, choć najwięcej z nich liczy na wzrost cen mieszkań. Po stronie deweloperów dominuje przekonanie, że rynek wejdzie raczej w okres stabilizacji niż wyraźnych wzrostów. To oznacza, że deweloperzy są mniej optymistyczni niż ich klienci i obawiają się wpływu kryzysu w Zatoce Perskiej na oprocentowanie kredytów” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes Tabelaofert.pl.

Z badania wynika również, że 27 proc. klientów oczekuje stabilizacji cen, a 22 proc. nie potrafi ocenić kierunku zmian na rynku.

Indeks zmiany cen mieszkań utrzymuje się na dodatnim poziomie, choć w lutym lekko spadł – do 0,12 z 0,14 notowanych w styczniu i grudniu. Oznacza to, że wśród deweloperów nadal przeważają oczekiwania wzrostu cen nad prognozami ich spadku, jednak dynamika tych zmian słabnie.

W najbliższych miesiącach 58 proc. deweloperów spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań. Na utrzymanie obecnego poziomu sprzedaży wskazuje 34,6 proc. firm, natomiast spadek przewiduje 7,4 proc. badanych. W porównaniu ze styczniem widać większe zróżnicowanie ocen – rośnie zarówno grupa optymistów, jak i tych, którzy dostrzegają ryzyko osłabienia popytu.

Indeks zmiany tempa sprzedaży pozostaje na wysokim poziomie – w lutym wyniósł 0,51 wobec 0,52 miesiąc wcześniej, co oznacza jedynie minimalne schłodzenie bardzo dobrych nastrojów z początku roku.

„W ujęciu ostatnich miesięcy wskaźnik utrzymuje się jednak wyraźnie powyżej poziomów notowanych w pierwszej połowie 2025 roku, co potwierdza utrzymujący się optymizm branży w zakresie sprzedaży nowych mieszkań” – podsumowano.

