TFI PZU wchodzi w ETF-y. Pierwszy fundusz zadebiutuje na GPW w marcu

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) PZU będzie oferować fundusze ETF. Debiut pierwszego z nich na warszawskiej giełdzie jest planowany na marzec 2026 r. W planach są dwa kolejne ETF-y.

Jak podaje PZU, debiut PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ otrzymał zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jest zaplanowany na połowę marca.

– Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako „pasywny rewolucjonista” i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych – skomentował Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.

Pierwszy ETF od TFI PZU obejmie polskie spółki

Pierwszy ETF od TFI PZU ma oferować „ekspozycję na dynamicznie rosnącą polską gospodarkę" – podaje PZU. Fundusz będzie inwestować w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

„Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Głównym źródłem jej siły jest duży rynek wewnętrzny, dywersyfikacja i odporność na zewnętrzne szoki. Solidne fundamenty gospodarcze Polski przekładają się również na kondycję i perspektywy działających lokalnie przedsiębiorstw" – komentuje TFI PZU.

Wyróżnikiem nowego funduszu TFI PZU na tle dostępnych na rynku ETF-ów ma być benchmark złożony z indeksów dochodowych w proporcjach: 50 proc. WIG20 TR i 50 proc. mWIG40 TR – podaje PZU.

Polecamy: Prezes PZU: Koncentrujemy się na biznesie i przyszłości, ale nie odkładamy na bok rozliczeń (WYWIAD)

„Taka strategia inwestycyjna pozwoli na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji" – uzasadniono w komunikacie.

PZU podało także, że fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek. Opłata za zarządzanie będzie wynosić 0,5 proc. Certyfikaty inwestycyjne funduszu będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. Animatorem będzie Dom Maklerski BOŚ.

TFI PZU chce uruchomić jeszcze dwa ETF-y

Jeśli chodzi o dwa kolejne ETF-y od TFI PZU, wnioski o zgodę na ich utworzenie są obecnie procedowane przez KNF. Pierwszy z nich to ETF z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co ma wyróżnić go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców – podaje PZU. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów.

PZU przypomina także, że w 2018 r. TFI PZU jako pierwsza instytucja na polskim rynku zaoferowało na szeroką skalę produkty pasywne w postaci funduszy indeksowych inPZU. Zarówno fundusze ETF, jak i fundusze indeksowe mają jak najwierniej odwzorować wybrany benchmark. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje spółek.

„Nowa linia produktowa w postaci ETF-ów otwiera kolejny rozdział w rozwoju oferty dla osób zainteresowanych pasywnym inwestowaniem" – wskazuje PZU.