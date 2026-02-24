Trump: Iran chce porozumienia, ale nie chce zrzec się broni jądrowej

Donald Trump stwierdził, że Teheran jest bardziej zdeterminowany do zawarcia umowy niż on sam. Jednocześnie zarzucił władzom Iranu brak gotowości do jednoznacznej deklaracji rezygnacji z broni jądrowej. W Białym Domu trwa narada z liderami Kongresu w sprawie dalszej strategii wobec Iranu.

Prezydent USA Donald Trump podczas zamkniętego lunchu z dziennikarzami przed orędziem o stanie państwa odniósł się do rozmów z Teheranem. Informację przekazała CNN.

Jak relacjonował prezenter Jake Tapper, Trump miał powiedzieć:

Iran chce porozumienia bardziej, niż ja, ale po prostu nie chcą wypowiedzieć sekretnej frazy: „nie będziemy budować broni jądrowej”

Według prezydenta kluczową przeszkodą pozostaje brak jednoznacznej deklaracji ze strony Iranu o rezygnacji z programu zbrojeń nuklearnych.

Stanowisko Teheranu: technologia tak, broń nie

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi odniósł się do sprawy na platformie X. Zapewnił, że Iran pod żadnym pozorem nie stworzy broni jądrowej. Jednocześnie podkreślił, że kraj nie zrezygnuje z prawa do pokojowego wykorzystania energii atomowej.

Według zapowiedzi Aragczi ma w czwartek uczestniczyć w rozmowach w Genewie z przedstawicielami USA, w tym ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

W tle tych deklaracji w Białym Domu trwa spotkanie wysokich rangą urzędników z liderami Kongresu. Sekretarz stanu Marco Rubio przedstawia briefing dotyczący Iranu.

W rozmowach uczestniczy także dyrektor CIA John Ratcliffe. Obecni są przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, lider demokratycznej mniejszości Hakeem Jeffries oraz liderzy obu partii w Senacie. W spotkaniu biorą udział także szefowie komisji ds. wywiadu w obu izbach.

Źródło: PAP