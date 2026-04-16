Trump podał, że Liban i Izrael zgodziły się na zawieszenie broni

Przywódcy Izraela i Libanu zgodzili się na zawieszenie broni – podał w czwartek prezydent USA Donald Trump. Trwający 10 dni rozejm ma wejść w życie o godz. 17.00 czasu wschodniego (EST) – podał prezydent USA na portalu Truth Social.

„Właśnie odbyłem doskonałe rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Bibi Netanjahu. Obaj przywódcy uzgodnili, że aby osiągnąć POKÓJ między swoimi krajami, formalnie rozpoczną 10-dniowy ROZEJM o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST)" – napisał Trump.

„Zaproszę premiera Izraela, Bibiego Netanjahu, i prezydenta Libanu, Josepha Aouna, do Białego Domu na pierwsze znaczące rozmowy między Izraelem a Libanem od 1983 roku, czyli od bardzo dawna. Obie strony pragną POKOJU i wierzę, że nastanie on szybko!" – dodał Trump w osobnym wpisie.

CNN przekazuje, że według izraelskiego urzędnika rada bezpieczeństwa Izraela zbiera się na telekonferencji, aby omówić kwestię zawieszenia broni w Libanie.

Premier Libanu Nawaf Salam oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone dziś rano przez prezydenta Donalda Trumpa zawieszenie broni, mające na celu wstrzymanie działań wojennych między Izraelem a Libanem.

W poście opublikowanym na platformie X podziękował krajom, które starały się pośredniczyć w zawarciu zawieszenia broni w Libanie, w tym Stanom Zjednoczonym, Francji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Katarowi i Jordanii.

Ogłoszenie zawieszenia broni między Izraelem a Libanem może być znaczącym krokiem w kierunku zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem. Dlaczego?

Ponieważ po ogłoszeniu 7 kwietnia dwutygodniowego rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi Izrael kontynuował naloty na irańskie ugrupowania działające w Libanie. Teheran uznawał, że to naruszenie zawieszenia broni i zagraża kruchemu rozejmowi ze Stanami Zjednoczonymi.

Stany Zjednoczone i Izrael twierdziły natomiast, że sprawa działań w Libanie nigdy nie była częścią zawieszenia broni z Iranem. Przywódcy USA i Izraela argumentowali, że doszło do „nieporozumienia” ze strony Teheranu.

Jednak za kulisami urzędnicy Trumpa pracowali nad tym, aby skłonić Izrael do wycofania się z ofensywy. Obawiano się, że może ona podważyć ich wysiłki pokojowe w negocjacjach z Iranem.

Źródło: PAP, CNN, WSJ