Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
NEWSROOM XYZ
16.04.2026 18:00

Trump podał, że Liban i Izrael zgodziły się na zawieszenie broni

Przywódcy Izraela i Libanu zgodzili się na zawieszenie broni – podał w czwartek prezydent USA Donald Trump. Trwający 10 dni rozejm ma wejść w życie o godz. 17.00 czasu wschodniego (EST) – podał prezydent USA na portalu Truth Social.

„Właśnie odbyłem doskonałe rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Bibi Netanjahu. Obaj przywódcy uzgodnili, że aby osiągnąć POKÓJ między swoimi krajami, formalnie rozpoczną 10-dniowy ROZEJM o godzinie 17:00 czasu wschodniego (EST)" – napisał Trump.

„Zaproszę premiera Izraela, Bibiego Netanjahu, i prezydenta Libanu, Josepha Aouna, do Białego Domu na pierwsze znaczące rozmowy między Izraelem a Libanem od 1983 roku, czyli od bardzo dawna. Obie strony pragną POKOJU i wierzę, że nastanie on szybko!" – dodał Trump w osobnym wpisie.

CNN przekazuje, że według izraelskiego urzędnika rada bezpieczeństwa Izraela zbiera się na telekonferencji, aby omówić kwestię zawieszenia broni w Libanie.

Premier Libanu Nawaf Salam oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone dziś rano przez prezydenta Donalda Trumpa zawieszenie broni, mające na celu wstrzymanie działań wojennych między Izraelem a Libanem.

W poście opublikowanym na platformie X podziękował krajom, które starały się pośredniczyć w zawarciu zawieszenia broni w Libanie, w tym Stanom Zjednoczonym, Francji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Katarowi i Jordanii.

Zrzut z ekranu z serwisu X
Zrzut z ekranu z wypowiedzią premiera Libanu w serwisie X. Fot. XYZ

Ogłoszenie zawieszenia broni między Izraelem a Libanem może być znaczącym krokiem w kierunku zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem. Dlaczego?

Ponieważ po ogłoszeniu 7 kwietnia dwutygodniowego rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi Izrael kontynuował naloty na irańskie ugrupowania działające w Libanie. Teheran uznawał, że to naruszenie zawieszenia broni i zagraża kruchemu rozejmowi ze Stanami Zjednoczonymi.

Stany Zjednoczone i Izrael twierdziły natomiast, że sprawa działań w Libanie nigdy nie była częścią zawieszenia broni z Iranem. Przywódcy USA i Izraela argumentowali, że doszło do „nieporozumienia” ze strony Teheranu.

Jednak za kulisami urzędnicy Trumpa pracowali nad tym, aby skłonić Izrael do wycofania się z ofensywy. Obawiano się, że może ona podważyć ich wysiłki pokojowe w negocjacjach z Iranem.

Źródło: PAP, CNN, WSJ

Prezydent USA Donald Trump
Przywódcy Izraela i Libanu zgodzili się na zawieszenie broni – podał w czwartek prezydent USA Donald Trump.. Fot. EPA/Doug Mills / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Trybunał Konstytucyjny w impasie. Spór trwa, ale polityczne zyski maleją
Utrzymujący się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego coraz mniej przypomina spór o prawo, a coraz bardziej – o narrację. Choć ponad połowa Polaków opowiada się za zaprzysiężeniem sędziów, żadna…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Witajcie w alternatywnej rzeczywistości, czyli jak prorządowe media opisały zwycięstwo Pétera Magyara
Péter Magyar jako sługus Brukseli i Kijowa, usmażone psy w mikrofalówce czy strajk głodowy po zmianie władzy. To nie opis politycznego horroru i thrillera, a narracji prorządowych węgierskich mediów.…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Czy administracja straciła zainteresowanie eksperymentami z misji IGNIS? „Frustracja narastała"
W misji za 65 mln euro, która była jednym z najważniejszych wydarzeń dla krajowego sektora kosmicznego, astronauci przeprowadzili 13 zaprojektowanych w Polsce eksperymentów. Niestety dziś brakuje…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cementownie alarmują. „Bez polskiego cementu inwestorzy będą skazani na łaskę producentów zagranicznych”
Import cementu do Polski może w tym roku przekroczyć 2 mln ton, z czego połowa pochodzić będzie z Ukrainy. Jednocześnie spadnie krajowa produkcja – szacuje Stowarzyszenie Producentów Cementu. Branża…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
0,01 proc. prowizji w przetargu na kampanię KPRM. Czy to już dumping?
Cztery agencje, jedna stawka: 220 zł za siedem miesięcy pracy. W przetargu KPRM cena przesądza o wyniku. Czy przy takiej wycenie można jeszcze mówić o realnej konkurencji i odpowiedniej jakości? A…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórca OptiBuy połączy Fonię ze światem. Chcą wyznaczyć nowy standard usług komórkowych
Telekomunikacyjno-marketingowa grupa wierzy w fundamentalną zmianę rynku zdominowanego przez kilku operatorów. Klientów kusi jakością i dodatkowymi usługami, a partnerów ofertą reklamową opartą na…
16.04.2026