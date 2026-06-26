Trzęsienie ziemi w Wenezueli. ONZ: nawet 50 tys. zaginionych osób

Do 920 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest też 3360 rannych – przekazał w piątek przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy.

Kierujący działaniami humanitarnymi ONZ Tom Fletcher ostrzegł w wywiadzie dla agencji AFP, że bilans ofiar śmiertelnych „z całą pewnością znacznie wrośnie”. Dodał, że liczba osób zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy.

Fletcher podkreślił, że operacja poszukiwawczo-ratownicza jest niezwykle skomplikowana i wciąż istnieje niebezpieczeństwo wstrząsów wtórnych.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) przekazało w piątek, że do Wenezueli wysyłane są zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów, które wezmą udział w poszukiwaniach ocalałych.

Nadmorski stan La Guaira, położony na północ od stolicy Wenezueli – Caracas, doznał jednych z największych zniszczeń. Z powodu uszkodzeń zamknięto znajdujące się tam główne lotnisko kraju, co utrudnia prowadzenie akcji humanitarnej, w tym przyjmowanie pomocy z zagranicy. Rodriguez poinformował w niedzielę, że północ kraju została „całkowicie zmilitaryzowana”.

Do kataklizmu doszło w północnej części kraju w środę około godz. 18 czasu miejscowego (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego). United States Geological Survey (USGS) poinformowała, że pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5.

Źródło: PAP