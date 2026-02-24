UE, Kanada i Dania zwiększają wsparcie dla Ukrainy. Ponad 1 mld euro na energię, miliardy na wojsko i nowe sankcje

Unia Europejska przeznaczy ponad 1 mld euro na odbudowę zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Równolegle Kanada ogłosiła wielomiliardową pomoc wojskową i nowe sankcje wobec Rosji, a Dania zapowiedziała rozmowy o uruchomieniu produkcji ukraińskich dronów na swoim terytorium.

Unia Europejska zadeklarowała ponad 1 mld euro na odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej po miesiącach rosyjskich bombardowań. Informację przekazał we wtorek w Kijowie unijny komisarz ds. energii Dan Jørgensen.

Wsparcie obejmuje 100 mln euro pomocy natychmiastowej, przeznaczonej m.in. na generatory i pomoc humanitarną, oraz ok. 920 mln euro na naprawę i modernizację systemu energetycznego. Środki mają zostać wykorzystane na wzmocnienie sieci przesyłowych, odbudowę elektrowni i ciepłowni, poprawę ochrony fizycznej obiektów oraz rozwój zdecentralizowanej produkcji energii i ciepła.

Deklaracja padła w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Jørgensen podkreślił, że Unia Europejska nie dopuści do tego, by Rosja próbowała „zamrozić” Ukrainę poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną.

Rosyjskie ataki na energię i skala zniszczeń

Od ubiegłego roku Rosja prowadzi niemal codzienne ataki na ukraińską energetykę. Według danych Greenpeace tylko w tym roku odnotowano 217 uderzeń w infrastrukturę energetyczną.

W samym styczniu Rosja użyła ok. 6 tys. dronów uderzeniowych, 5,5 tys. bomb szybujących i 158 pocisków rakietowych, atakując elektrownie cieplne, stacje transformatorowe i obiekty grzewcze. Skutkiem były długotrwałe przerwy w dostawach energii i miliony ludzi bez prądu w temperaturach poniżej zera.

Równolegle wsparcie dla Ukrainy ogłosiła Kanada. Rząd w Ottawie przeznaczy 2 mld dolarów kanadyjskich na wyposażenie ukraińskiej armii w roku fiskalnym 2026–2027.

Minister obrony David McGuinty poinformował, że środki posłużą zapewnieniu zdolności obronnych, w tym dostawom 449 pojazdów opancerzonych produkowanych przez firmy General Dynamics i Roshel.

Kanada: pomoc wojskowa, sankcje i limity cenowe

Kanada przedłuży także misję szkoleniową UNIFIER o kolejne trzy lata, do 2029 r., zwiększając liczbę instruktorów szkolących ukraińskich żołnierzy. Rząd podkreśla, że działania te mają wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Anita Anand ogłosiła jednocześnie nowe sankcje: objęcie nimi 21 osób, 53 rosyjskich instytucji oraz 100 statków tzw. floty cieni. Kanada obniżyła też limit cenowy na rosyjską ropę z 47,60 do 44,10 dolarów za baryłkę.

Mechanizm limitu cenowego, wprowadzony w grudniu 2022 r. przez państwa G7, Australię i Nową Zelandię, ogranicza możliwość ubezpieczania transportów rosyjskiej ropy powyżej ustalonej ceny, co ma zmniejszyć przychody Rosji z eksportu energii.

Dodatkowo Kanada przekaże 20 mln dol. kanadyjskich na wsparcie ukraińskiego systemu energetycznego. Od lutego 2022 r. Ottawa zobowiązała się łącznie do ponad 25,5 mld dol. kanadyjskich pomocy, w tym 8,5 mld wsparcia wojskowego.

Dania: możliwa produkcja ukraińskich dronów

Również Dania zapowiedziała pogłębienie współpracy z Ukrainą. Duński rząd prowadzi rozmowy z ukraińską firmą zbrojeniową Skyfall w sprawie uruchomienia produkcji dronów na terytorium Danii.

Minister obrony Troels Lund Poulsen wskazał, że współpraca z ukraińskimi firmami wzmocni bezpieczeństwo obu państw. Skyfall produkuje obecnie ok. 5 tys. dronów Vampire miesięcznie i poszukuje bezpiecznych lokalizacji do dalszego rozwoju.

W grudniu w miejscowości Vojens rozpoczęto budowę zakładu innej ukraińskiej spółki – Fire Point – gdzie powstawać będzie paliwo rakietowe. Projekt umożliwiła liberalizacja przepisów środowiskowych przez duński parlament.

Premier Mette Frederiksen wraz z przywódcami innych państw odwiedziła we wtorek Kijów, by uczcić czwartą rocznicę rosyjskiej agresji i potwierdzić dalsze wsparcie polityczne, finansowe i militarne dla Ukrainy.

Źródło: PAP