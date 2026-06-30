UE: przyjęcie Czarnogóry to koszt 3,2 mld euro. KE wskazuje horyzont

Komisja Europejska przedstawiła szacunkowy koszt rozszerzenia Unii Europejskiej o Czarnogórę, który wynosi 3,2 mld euro. Według KE oznacza to mniej niż jedno euro rocznie na obywatela UE, a sama Czarnogóra może stać się 28. państwem członkowskim w 2028 rok

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że finansowe skutki akcesji Czarnogóry do Unii Europejskiej wyniosą 3,2 mld euro. Rzecznik KE Guillaume Mercier podkreślił, że w przeliczeniu oznacza to mniej niż jedno euro rocznie na obywatela Unii Europejskiej.

Czarnogóra jest obecnie uznawana za najbardziej zaawansowanego kandydata do członkostwa w UE. Zgodnie z deklaracjami Komisji i przedstawicieli instytucji unijnych, kraj ten może dołączyć do Wspólnoty jako 28. państwo członkowskie w 2028 r.

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Proces akcesyjny Czarnogóry trwa od 2012 r. Podgorica otworzyła wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, z których 16 zostało już tymczasowo zamkniętych. W maju 2026 roku rozpoczęto także prace nad projektem traktatu akcesyjnego.

Na początku czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosili podczas szczytu UE–Bałkany Zachodnie w Czarnogórze, że kraj ten ma realną perspektywę członkostwa do 2028 r.

Przedstawiony przez Komisję pakiet finansowy mieści się w ramach rozdziału 33 negocjacji akcesyjnych – przepisów finansowych i budżetowych. Dokument określa przewidywane skutki budżetowe wejścia Czarnogóry do UE oraz zasady jej udziału w unijnym systemie finansowania.

Rozszerzenie będzie miało wpływ na przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To w jego ramach państwa członkowskie ustalą, ile Czarnogóra będzie wnosić do wspólnego budżetu oraz ile środków z niego otrzyma.

Komisja Europejska podkreśla, że rozszerzenie ma przynieść korzyści całej Wspólnocie. Wskazuje przede wszystkim na wzmocnienie jednolitego rynku oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, handlu i inwestycji.

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Ursula von der Leyen oceniła, że pakiet finansowy to kolejny krok w kierunku przyszłego członkostwa Czarnogóry w UE. Jak zaznaczyła, rozszerzenie jest projektem opartym na „zasługach, zaangażowaniu i zaufaniu” oraz wymaga przygotowania zarówno państw kandydujących, jak i instytucji unijnych.

Zgodnie z propozycją KE system finansowania Czarnogóry po akcesji ma mieć charakter przejściowy i opierać się na stopniowym przechodzeniu z pomocy przedakcesyjnej do funduszy wewnętrznych UE. Mechanizm ten ma ograniczyć ryzyko zakłóceń i zapewnić ciągłość finansowania.

Kolejnym krokiem będą negocjacje w Radzie UE oraz rozmowy z Czarnogórą dotyczące ostatecznych warunków finansowych. Równolegle Komisja ma przedstawić projekt wspólnego stanowiska w sprawie rozdziału 33, który dotyczy przepisów finansowych i budżetowych w procesie akcesyjnym.

Źródło: PAP, KE