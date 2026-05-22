Dziewięć najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)

Oprocentowanie kont oszczędnościowych w polskich bankach pozostaje atrakcyjne. W niemal każdej instytucji można znaleźć ofertę wartą uwagi.

Najlepsza propozycja powinna łączyć promocyjną stawkę przez co najmniej trzy miesiące z wysokim limitem wpłat, darmowymi przelewami i miesięczną kapitalizacją odsetek. Ważne są także rozsądne warunki dodatkowe, których spełnienie nie wymaga od klienta nadmiernej aktywności.

Przeanalizowaliśmy oferty wszystkich banków w Polsce i wybraliśmy konta oszczędnościowe, które zapewniają najwyższe oprocentowanie, a jednocześnie dają klientom największą swobodę. Oto ranking XYZ.

1. Nest Konto Oszczędnościowe – Nest Bank – 6,6 proc. na 90 dni

Aby uzyskać w Nest Banku najwyższe na rynku oprocentowanie 6,6 proc., trzeba zapewnić comiesięczny wpływ wynagrodzenia na konto osobiste w wysokości co najmniej 2 tys. zł. Klient musi też wykonać 10 transakcji kartą lub blikiem w każdym miesiącu. Jeśli nie spełni tych warunków, oprocentowanie spadnie do 2 proc.

Oferta jest skierowana do nowych klientów. Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 25 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc.

2. Elastyczne Konto Oszczędnościowe – Velo Bank – 6 proc. na trzy miesiące

Z pełnych warunków oferty Velo Banku może skorzystać nowy klient, który założy konto osobiste i będzie wykonywał co najmniej pięć transakcji miesięcznie kartą lub blikiem. Jeśli nie spełni tych wymogów, oprocentowanie spadnie do 4 proc.

Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 50 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, podobnie jak jeden przelew zewnętrzny w miesiącu. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

3. Konto Oszczędnościowe Profit – Bank Millennium – 5,5 proc. na 91 dni

Oprocentowanie konta wzrosło, co poprawiło pozycję oferty Banku Millennium w rankingu. Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 200 tys. zł.

Oferta jest dostępna dla wszystkich klientów, ale obejmuje wyłącznie nowe pieniądze wpłacone na darmowe konto osobiste po 17 kwietnia 2026 r. Aby uniknąć obniżenia oprocentowania do 2 proc., trzeba wykonać pięć transakcji kartą w każdym miesiącu.

Odsetki kapitalizowane są co miesiąc. Bank zapewnia także jeden darmowy przelew miesięcznie na dowolny rachunek bankowy w Polsce.

4. Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie Bonus na start – ING Bank Śląski – 5,5 proc. na trzy miesiące

Oferta ING Banku Śląskiego ma przystępne warunki i wysoki limit wpłat. Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 400 tys. zł. Przelewy wewnętrzne są bezpłatne, natomiast bez prowizji można wykonać tylko jeden przelew zewnętrzny w miesiącu.

Z oferty mogą skorzystać nowi klienci. Sposób naliczania oprocentowania jest nietypowy, ponieważ bank wypłaca odsetki w dwóch częściach. Co miesiąc klient otrzymuje odsetki wynikające ze standardowego oprocentowania, które wynosi 0,8 proc. Po trzech miesiącach bank dopłaca zaległe odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 5,5 proc. za cały okres.

Aby skorzystać z oprocentowania 5,5 proc., a nie 4 proc., trzeba w ciągu trzech miesięcy trzykrotnie zalogować się do aplikacji mobilnej oraz wykonać co najmniej 15 transakcji bezgotówkowych kartą lub blikiem.

Założenie tego konta oszczędnościowego daje także dostęp do promocyjnych lokat banku.

5. Konto Oszczędnościowe – Bank Pekao – 5 proc. na 92 dni

To przeciwieństwo oferty ING Banku Śląskiego, czyli jedno z najprostszych kont oszczędnościowych w zestawieniu. Aby skorzystać z propozycji Banku Pekao, wystarczy mieć konto osobiste z kartą debetową i być nowym klientem.

Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 200 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są co miesiąc, a jeden mobilny przelew wewnętrzny miesięcznie jest bezpłatny.

6. Konto Oszczędnościowe na start – Alior Bank – 5 proc. na cztery miesiące

Ofertę wyróżnia wyjątkowo długi okres obowiązywania warunków promocyjnych. Skorzystać z niej mogą wyłącznie nowi klienci Alior Banku.

Aby uzyskać pełne warunki, trzeba założyć konto osobiste i w każdym miesiącu wykonać pięć transakcji kartą o łącznej wartości 500 zł. Maksymalna kwota objęta promocyjną stawką wynosi 30 tys. zł i obejmuje wyłącznie nowe pieniądze, które wcześniej nie znajdowały się na rachunkach w Alior Banku.

Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc. Bank oferuje także jeden darmowy przelew miesięcznie – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

7. Konto Pro Oszczędnościowe – Erste Bank Polska – 4,5 proc. do 31 sierpnia

Z oferty może skorzystać każdy klient dawnego Santander Bank Polska, który ma konto osobiste. Wystarczy wpłacić mniej niż 100 tys. zł. Pierwszy przelew w miesiącu jest darmowy, a kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

Promocyjne warunki można przedłużyć od sierpnia do listopada, ale wymaga to spełnienia kilku dodatkowych warunków. Aby w tym okresie uzyskać oprocentowanie wyższe niż 0,5 proc., klient musi pięć razy zalogować się do aplikacji, co podnosi stawkę o 0,25 pkt proc., wpłacić na konto co najmniej 100 zł, co daje dodatkowe 0,5 pkt proc., zainwestować 100 zł w fundusze Erste, co oznacza kolejne 1,75 pkt proc., oraz korzystać z ubezpieczenia w Erste, za co bank doliczy 1,5 pkt proc. Łącznie pozwala to utrzymać oprocentowanie na poziomie 4,5 proc.

8. Konto Oszczędnościowe Start w promocji – Raiffeisen Digital Bank – 4,5 proc. na trzy miesiące

Z oferty może skorzystać klient, który ma darmowe konto osobiste i nigdy wcześniej nie miał konta oszczędnościowego w austriackim banku. Nowi klienci otrzymują preferencyjne warunki także po zakończeniu pierwszego okresu promocji. Po trzech miesiącach oprocentowanie ich oszczędności na kolejny kwartał spadnie do 3,2 proc., a nie do stawki minimalnej.

Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem wynosi 200 tys. zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc.

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię podatkową. Bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, trzeba pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

9. eKonto oszczędnościowe z eKontem – mBank – 4 proc. na 90 dni

Propozycja jest skierowana do wszystkich klientów mBanku, którzy mają darmowe konto osobiste. Wyróżnia się wysokim limitem wpłaty, sięgającym 500 tys. zł.

Na rachunek można wpłacić wyłącznie nowe pieniądze, które pojawiły się na podstawowym koncie po 7 maja. Z promocji na eKoncie oszczędnościowym można skorzystać tylko raz.

Kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc. Jeden przelew miesięcznie z konta i na konto jest darmowy, także poza mBankiem.