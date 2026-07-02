Kategorie artykułu: Świat Technologia
Dziura w niebie nad Pekinem
Awionetka wbijająca się w wieżowiec w centrum chińskiej stolicy zabiła pilota, raniła 13 osób i obnażyła systemową lukę w obronie powietrznej jednego z najbardziej chronionych miast na świecie. Czy katastrofa zagrozi też przyszłości dronów i latających taksówek?
02.07.2026, 04:15
Pekin z lotu ptaka. Piątkowy incydent pokazał, że w obronie powietrznej chińskiej stolicy są poważne luki. Fot. Felix Zahn / Photothek / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak doszło do ubiegłotygodniowej katastrofy lotniczej w centrum Pekinu, kto był jej ofiarą i dlaczego incydent natychmiast objęto cenzurą w chińskich mediach społecznościowych.
- Co incydent mówi na temat słabości chińskiego systemu obrony przestrzeni powietrznej.
- Czy wypadek jest zagrożeniem dla strategii rozwoju „gospodarki niskich wysokości" – sektora, który chińskie władze wyceniają na biliony juanów.