Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony

Wojna w Ukrainie pokazała, że drony FPV zmieniły charakter współczesnego pola walki szybciej, niż wiele armii było gotowych przyznać. Małe, tanie, komercyjnie dostępne maszyny, po uzbrojeniu w granat albo głowicę przeciwpancerną, potrafią zniszczyć sprzęt wart wielokrotnie więcej.

Dla żołnierzy oznaczają stałe zagrożenie, a dla dowódców problem nie tylko technologiczny, lecz także ekonomiczny. Bo nawet skuteczna obrona może być nieopłacalna, jeśli koszt neutralizacji celu liczony jest w setkach tysięcy albo milionach dolarów.

Na ten problem chce odpowiedzieć Invincible Machines, pomorski startup, który zwyciężył w konkursie dla najlepszych startupów z regionu, zorganizowanym podczas konferencji Infoshare 2026.

– Rattlesnake ma działać tam, gdzie człowiek reaguje zbyt wolno – przekonuje Przemysław Rudziński, COO w Invincible Machines.

Startup Rattlesnake i przyszłość walki dronowej

Rattlesnake to w praktyce autonomiczne działko przeznaczone do zwalczania dronów FPV. Jak tłumaczy Przemysław Rudziński, szef operacyjny firmy, nie chodzi o duże bezzałogowce w rodzaju Shahedów, lecz o znacznie mniejsze maszyny.

– Drony FPV to małe drony kilkukilogramowe, które są dostępne też komercyjnie. Po dodaniu ładunku bojowego taki dron staje się tanią, ale bardzo groźną bronią – mówi Przemysław Rudziński.

Przemysław Rudziński podkreśla, że głównym atutem systemu jest pełna autonomia. Urządzenie ma samodzielnie wykrywać, śledzić i eliminować nadlatujące drony. To istotne, bo przy prędkości i sposobie użycia FPV klasyczne metody obrony bywają niewystarczające.

– Drony FPV są tak szybkie, że obecnie ludzie są w stanie je zestrzelić, ale z małą skutecznością – mówi jeden z szefów Invincible Machines.

Rattlesnake ma być systemem kinetycznym. Nie zakłóca łączności, ale fizycznie niszczy cel.

Ekonomika walki i polski pomysł

Współczesna obrona powietrzna coraz częściej mierzy się z problemem nieproporcjonalności: droga rakieta przechwytuje tani środek napadu. Pokazał to konflikt na Bliskim Wschodzie. Irańskie rakiety i drony przełamywały amerykańską obronę powietrzną ilością środków ataku.

Przy masowym użyciu tanich dronów rachunek zaczyna się załamywać. Przemysław Rudziński przyznaje, że „ekonomika pola walki” była jednym z punktów wyjścia do prac nad Rattlesnake’em.

W pierwszej wersji system ma wykorzystywać pneumatyczny mechanizm strzelający stalowymi kulkami. Brzmi prosto, ale właśnie o prostotę chodzi.

– Koszt zestrzelenia takiego drona liczony jest w groszach, może w złotych – mówi Przemysław Rudziński.

Pierwsze testy za Rattlesnake

Invincible Machines ma już za sobą pierwsze testy. Przemysław Rudziński potwierdza, że startup zestrzelił kilka dronów, choć na razie w warunkach testowych, na strzelnicy. Obecnie firma pracuje nad drugim prototypem. Ma mieć rozszerzony zestaw sensorów, lepsze możliwości detekcji oraz większą odległość skutecznego rażenia. Celem jest poprawa zarówno wykrywalności, jak i samego procesu strącania dronów. Według Rudzińskiego drugi prototyp ma być gotowy w krótkim terminie, a następnie trafić na symulowane testy poligonowe.

Naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju jest Ukraina. To tam drony FPV stały się jednym z najważniejszych narzędzi walki, a jednocześnie to tam najszybciej powstają praktyczne metody ich zwalczania.

– Oczywiście, nie ma innej drogi niż testy w Ukrainie. Invincible Machines ma już kontakty, które mogą umożliwić takie testy. Firma chce jednak dojść do momentu, w którym będzie mogła wykazać, że Rattlesnake jest skuteczniejszy od żołnierza z bronią – komentuje Przemysław Rudziński.

Co szykuje startup

Ambicje startupu wykraczają poza jeden produkt. Rattlesnake jest pierwszym krokiem w szerszej wizji budowy systemów przeciwdziałających autonomicznym systemom pola walki. Przemysław Rudziński mówi przyszłościowo nie tylko o dronach, ale też o pojazdach autonomicznych i przyszłej architekturze konfliktu zbrojnego.

Docelowo system ma być produkowany masowo. Na razie Invincible Machines jest niewielką firmą. W zespole pracują trzy osoby, czyli trzech współzałożycieli. Startup chce jednak szybko się rozwijać i co najmniej podwoić skład w najbliższych miesiącach. Do tego potrzebne będą pieniądze. Firma nie ma jeszcze inwestora strategicznego, ale prowadzi rozmowy w ramach rundy seed z aniołami biznesu i funduszami VC. Finansowanie pochodzi obecnie ze środków własnych oraz pomostowych. Nagroda w konkursie ma pomóc projektowi.