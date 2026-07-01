Kategoria artykułu: Sport
Dziwny dopingowy przypadek mistrzyni Wimbledonu. Zamiast testu wybrała spacer z psem
Marketa Vondrousova mówi, że nie zgodziła się na test antydopingowy, bo kontroler odwiedził ją „po godzinach”, a ona chciała walczyć o szacunek dla sportowców. Wychodząc z psem, podpisała odmowę. I została zawieszona na… cztery lata. – Nie byłam sobą – tłumaczy dzisiaj.
01.07.2026, 04:01
Marketa Vondrousova to mistrzyni Wimbledonu z 2023 r. oraz wicemistrzyni Rolanda Garrosa z roku 2019. Fot. Christopher Pike/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała kontrola dopingowa, której odmówiła Marketa Vondrousova.
- Co napisała na Instagramie Vondrousova, gdy kontroler czekał przed jej domem.
- Dlaczego czeska tenisistka została zawieszona aż na cztery lata.