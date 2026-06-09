Kucharski wydał książkę. „Za prowizję od transferu Lewego wybudowałem wieżowiec w Krakowie"

Książkę „Agent” Cezary Kucharski napisał razem z dziennikarzem Krzysztofem Pyzią. Ukaże się na rynku 30 czerwca nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. W podtytule czytamy: „Moja prawda o Lewym, pieniądzach i manipulacji”. Na okładce Cezary Kucharski, były menedżer m.in. Roberta Lewandowskiego, trzyma piłkę, zza której wystają stuzłotowe banknoty. Innymi słowy, wydawnictwo nie zawahało się wytoczyć tzw. ciężkich dział.

Piłkarze i kobiety

Opowiada o kontrowersyjnych sytuacjach, choć oczywiście nie używa nazwisk. Zaznacza też, że często nie były one związane z piłkarzami, z którymi współpracował. Pisze na przykład, że zawodnicy cieszą się wprawdzie wielkim powodzeniem u kobiet, ale często wolą zapłacić za usługi prostytutek.

To mocne zdanie wieńczy jedną z części, którą można wyodrębnić z książki. Dostajemy tu sporo treści o zepsuciu piłkarzy, o ich pazerności. O tym, jak łatwo ulegają cudzym radom i są gotowi do różnych nagannych moralnie zachowań. W pewnym momencie Kucharski pisze: „Nie będę Krzysztofem Kolumbem, gdy stwierdzę, że piłkarze miewają dziwne pomysły”.

W barwach Legii Warszawa Cezary Kucharski (z prawej) był mistrzem Polski, a także wicekrólem strzelców ligi.

Fot. PAP/Przemek Wierzchowski

Futbol, czyli dżungla

Opisywane sytuacje czasem budzą szczere rozbawienie – oto piłkarz sam podpisuje kontrakt z producentem elektroniki, nie sprawdzając, że jego klub współpracuje z konkurencyjną firmą – a czasem niesmak. Ale też korci co jakiś czas, by wziąć ich w obronę – to oni grają, to oni katorżniczo trenują, to oni najmocniej obrywają, więc lepiej, jeśli więcej pieniędzy płynie do nich, a nie do szefów klubów. Zwłaszcza że tamci też bywają bezwzględni.

Cezary Kucharski opisuje pewne negocjacje, w których klub bardzo chciał postawić na swoim.

– Co zrobił klub? Wynajął kilku detektywów, którzy zaczęli śledzić piłkarza i szukać na niego haków. Okazało się, że trafili na prawdziwy rarytas: piłkarz miał kochankę, choć w mediach opowiadał, jaką to ma cudowną żonę i urocze dzieci. (…) Dalsze negocjacje poszły już bardzo sprawnie – opowiada Cezary Kucharski.

Droga od piłkarza do menedżera

Druga część, którą warto wyodrębnić z książki, to opis drogi Cezarego Kucharskiego do kariery menedżera sportowego. Wychowany, jak sam pisze „w Polsce B”, pierwsze mecze rozgrywa z ojcem w malutkim Sarnowie na Lubelszczyźnie. Jako nastoletni piłkarz z drżącym sercem próbuje wywalczyć swój transfer z Orląt Łuków do Siarki Tarnobrzeg. Musi grać twardo, straszyć szantażem, w końcu się udaje.

Lata później negocjuje z Realem Madryt oraz innymi wielkimi klubami. Kwoty są większe o kilka zer. „Polski B” zupełnie w nim nie ma. Twierdzi, że prezes Borussii Dortmund miał kiedyś powiedzieć, że transfer Roberta Lewandowskiego był najtrudniejszym w jego życiu. Czytał też o sobie w Niemczech, że jest najbardziej denerwującym menedżerem na świecie. Razem z Lewandowskim pogrywali sobie dziarsko z Niemcami.

Roberta Lewandowskiego „transferował” do Niemiec, Grzegorza Krychowiaka do Hiszpanii, Rafała Wolskiego do Włoch, a Krystiana Bielika do Anglii.

Cezary Kucharski (z lewej) negocjował transfer Grzegorza Krychowiaka (w środku) z ligi francuskiej do hiszpańskiego klubu Sevilla FC.

Fot. Cezary Kucharski/archiwum własne

„Lewandowski oczarował mnie stylem biegania"

Zastanawia się w książce, dlaczego akurat jemu udało się osiągać takie sukcesy. Wskazuje, że zostając agentem piłkarskim, był już nieźle ustawiony finansowo po karierze sportowej. Mógł więc działać bardziej niebanalnie niż inni, myśleć długoterminowo. Po drugie, jak twierdzi, jako były piłkarz ma lepsze oko. Dostrzegł niezwykły talent Lewandowskiego, gdy zobaczył, jak ten biega. Przypomnijmy, że Lewandowski nie uchodził w Polsce za piłkarski diament.

– To właśnie stylem biegania oczarował mnie Robert Lewandowski – wspomina Kucharski, który dziś jest mocno skonfliktowany z najlepszym polskim piłkarzem, o czym też pisze w książce.

Dodaje interesującą ciekawostkę. – W zasadzie na Lewandowskim nie poznał się nikt oprócz mnie. Chociaż nie… była jedna osoba – obecny szef PZPN Cezary Kulesza, wówczas prezes Jagielloni – pisze Kucharski.

Trzecią receptą Kucharskiego na sukces było to, że chciał jak najwięcej się uczyć. Niekoniecznie z książek, ale raczej ze spotkań z ludźmi biznesu i polityki. Był posłem na Sejm, poznał mnóstwo ciekawych ludzi. Siłę „networkingu” pokazuje w zaskakującej historii o tym, dlaczego szybko odradził Robertowi Lewandowskiemu transfer do Manchesteru United.

Otóż wiedział wcześniej niż inni, że z wielkim angielskim klubem będzie się żegnał legendarny trener Sir Alex Ferguson. Przewidział, że po tym odejściu Manchester stanie się znacznie słabszy. Skąd miał takie informacje? Od byłego premiera Polski Jana Krzysztofa Bieleckiego, który miał dobre kontakty z wielkim brytyjskim biznesem. A do tego świata szybciej niż gdzie indziej przedostawały się przeróżne informacje.

Cezary Kucharski o podręcznikach do nauki negocjowania mówi: Często są napisane przez ludzi, którzy nigdy żadnej wielkiej umowy nie negocjowali.

Fot. Marcin Obara/PAP

Cezary Kucharski o Polsce i Niemczech

Kucharski sporo miejsca poświęca też tzw. mentalności polskiej i niemieckiej. Jeśli chodzi o tę drugą, to dopada nas dziwne uczucie, gdy czytamy słowa Kucharskiego, iż na początku kariery Lewandowskiego w Bundeslidze „często miał poczucie, że Niemcy traktują nas jak chłopa pańszczyźnianego (…) oraz nie pasowało im, że Polacy stawiają warunki. Woleliby, żebyśmy całowali ich po rękach i cieszyli się, że łaskawie się nami zainteresowali”.

Opisując polską mentalność, Kucharski przywołuje m.in. sondy na portalach internetowych, które orzekały, że Lewandowski nie powinien przechodzić do Bayernu, ponieważ sobie tam nie poradzi...

Charakterystyczna – chociaż może zrozumiała? – jest też historia o pewnym polskim agencie piłkarskim, który nie mógł się przebić na rynku, aż w końcu… wynajął biuro w Austrii. Zamówił odpowiednie wizytówki z odpowiednim adresem (austriackim!) i biznes zaczął się rozkręcać.

– Chcecie na koniec jakiś konkret w temacie moich zarobków? – pyta pod koniec jednego rozdziału Cezary Kucharski.

Podkradniemy to jako puentę do naszego tekstu.

– Bardzo proszę! Za prowizję od transferu Lewego z Borussii do Bayernu wybudowałem sobie wieżowiec w Krakowie i dom w Hiszpanii! – pisze były reprezentant Polski.