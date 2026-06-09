Kategoria artykułu: Sport
Kucharski wydał książkę. „Za prowizję od transferu Lewego wybudowałem wieżowiec w Krakowie"
Przed mundialem chciałem wykrzesać z siebie jak najwięcej dziecięcej pasji piłkarskiej, ale przeczytałem „Agenta” Cezarego Kucharskiego. I jest już z tym trudniej, bo autor opisuje futbolowy świat z perspektywy kogoś, kto z bliska widział jego zepsucie.
09.06.2026, 04:15
Cezary Kucharski zagrał z reprezentacją Polski na mundialu w 2002 r. W polskiej lidze grał głównie w Legii Warszawa, za granicą występował w Szwajcarii, Hiszpanii i Grecji. Jako menedżer sportowy prowadził m.in Roberta Lewandowskiego.
Fot. Leszek Szymański/PAP
Fot. Leszek Szymański/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co, według Cezarego Kucharskiego, zdecydowało o jego sukcesie w roli agenta sportowego.
- W jaki sposób pomógł mu były premier Jan Krzysztof Bielecki, gdy Manchester United wyrażał zainteresowanie Robertem Lewandowskim.
- Kto jeszcze, oprócz Kucharskiego, szybko zauważył wielki piłkarski talent w Lewandowskim.