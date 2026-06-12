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Kategoria artykułu: Sport

Powrót Sereny Williams. Czy wystrzeli sprzedaż „ozempiców”?

Nie grała od 2022 r., we wrześniu skończy 45 lat. Serena Williams wróciła na kort i mówi, że czuje się świetnie – pomogły leki z grupy GLP-1, czyli „te na cukrzycę, które odchudzają”. Zaufał im również jej mąż, ale inaczej – zainwestował w tę branżę wielkie pieniądze.

Marek Deryło - autor artykułu - profil
12.06.2026, 04:00
Serena Williams, tenisistka
Serena Williams w przyszłym tygodniu w Berlinie ma stworzyć deblowy duet z Karoliną Muchovą, wicemistrzynią Rolanda Garrosa 2023. Fot. Luke Walker/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wiele turniejów wielkoszlemowych wygrała Serena Williams.
  2. Ile kilogramów straciła Serena Williams dzięki nowej metodzie odchudzania.
  3. Skąd wiemy, że firma, w której głównym inwestorem jest mąż Sereny Williams, działa z wielkim rozmachem.
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Nie jest skromna i ma ku temu powody. Gdy w reklamie Nike anonsującej swój powrót mówi: „GOAT is back”, niełatwo protestować. Wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe w singlu i 14 deblu, prawdopodobnie zasługuje na miano „GOAT”, czyli „najlepszej w historii” („Greatest Of All Time”). Nie dla każdego sportowca LeBron James zgodziłby się zagrać drugoplanową rolę w reklamie…

Zarobiła na korcie prawie 95 mln dolarów brutto i wciąż znacznie wyprzedza inne tenisistki. Mimo że ostatni raz w turnieju wielkoszlemowym triumfowała w 2017 r. Aryna Sabalenka i Iga Świątek znajdują się na miejscach drugim i trzecim na tej liście, zarobiły odpowiednio: 49,8 oraz 45,5 mln dolarów. A „przewaga” Williams byłaby znacznie większa, gdybyśmy brali pod uwagę dochody z reklam.

Serena Williams traci 14 kg

Serena Williams wraca na kort, ale czy będzie lepsza niż w 2022 r., gdy kończyła karierę? Grała dobrze, ale odpadła w III rundzie US Open. Teraz ma za sobą prawie czteroletnią przerwę, we wrześniu skończy 45 lat. Na razie wróciła w meczu deblowym – i jej duet wygrał, a ona pokazała kilka efektownych zagrań.

Jeśli będzie błyszczeć również w następnych meczach, niewątpliwie wprawi kibiców w zachwyt. Ale historia tego powrotu jest ciekawa również w kontekście społecznym i biznesowym.

Wszystko dlatego, że w lecie poprzedniego roku Serena Williams zaczęła odchudzać się przy pomocy leków z grupy GLP-1. W Polsce często stosuje się Ozempic – „lek na cukrzycę, który pomaga w odchudzaniu”. Ozempic jest jednym z takich preparatów, Serena Williams stosuje inny (Zepbound). Zrzuciła ponad 14 kilogramów i mówi, że taka utrata wagi jest błogosławieństwem dla jej kolan.

Przeczytaj: Ozempic i Mounjaro jak nowa Viagra? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość

Serena Williams i reklama podczas Super Bowl

Korzysta z preparatów przepisywanych przez firmę Ro (Roman Health Ventures Inc.), jest jej ambasadorką. Głównym inwestorem w Ro jest mąż Sereny Williams, Alexis Ohanian, współtwórca znanego portalu Reddit. Williams i Ohanian mają dwójkę dzieci – pierwsza córka urodziła się w 2017 r., a druga – w 2023. O przybieraniu na wadze po ciążach mówiła: „To jest ta jedna rywalka, której nie mogę pokonać…”.

Serena Williams reklamowała Ro w czasie Super Bowl, a zatem możemy być pewni, że firma dysponuje sporymi pieniędzmi. Jej ambasadorem jest też np. były wybitny koszykarz Charles Barkley.

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Jak mocno wystrzelą obroty firmy, jeśli powrót Williams okaże się udany?

Chociaż tenisistka nie wiąże swojego powrotu z chęcią reklamowania „nowatorskich” sposobów na odchudzanie, to naturalnie przyczynia się do ich promowania. A to wiążę się z niemałą odpowiedzialnością. Władze sportu także mogą mieć dylemat – jak zakwalifikować owe środki w kontekście dopingu sportowego? Na razie nie ma w regulaminach nic o nielegalności stosowania tzw. ozempiców.

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Serena Williams i Wimbledon

W pierwszym tygodniu po powrocie do sportu Serena Williams rozegrała tylko jeden mecz. Grała z 19-letnią Kanadyjką Victorią Mboko, spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem, ale Mboko dzień później w meczu singlowym doznała pechowej kontuzji i musiała się wycofać również z rozgrywek debla. W kolejnym tygodniu w Berlinie Serena Williams ma stworzyć duet z Czeszką Karoliną Muchovą, bardzo efektownie grającą wicemistrzynią Rolanda Garrosa z 2023 r.

Na razie Williams nie ogłasza powrotu do gry singlowej, ale czy nie jest to kwestia czasu? Wimbledon startuje pod koniec czerwca, zawsze uwielbiała tu grać – triumfowała w Londynie siedem razy, cztery razy była wicemistrzynią.

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Główne wnioski

  1. Serena Williams wróciła w tym tygodniu na kort, kończąc niemal czteroletnią sportową emeryturę. Na razie zgłasza się do turniejów deblowych, ale spodziewane są także jej występy w singlu. Kibice czekają na wiadomość, która potwierdzi, iż Amerykanka ubiega się o tzw. dziką kartę na Wimbledon.
  2. Serena Williams przyznaje, że straciła w ostatnich kilkunastu miesiącach prawie 15 kg. Zaczęła korzystać z leków, które przeznaczone są dla cukrzyków. Korzysta z preparatu o nazwie Zepbound.
  3. Jest ambasadorką firmy Ro, która zajmuje się przepisywaniem i dystrybucją tego rodzaju preparatów. Głównym inwestorem w tej firmie jest mąż amerykańskiej tenisistki (Alexis Ohanian), twórca portalu Reddit. Marka była promowana m.in. podczas ostatniego Super Bowl. W reklamie wystąpiła sama Williams.