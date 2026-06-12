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Powrót Sereny Williams. Czy wystrzeli sprzedaż „ozempiców”?
Nie grała od 2022 r., we wrześniu skończy 45 lat. Serena Williams wróciła na kort i mówi, że czuje się świetnie – pomogły leki z grupy GLP-1, czyli „te na cukrzycę, które odchudzają”. Zaufał im również jej mąż, ale inaczej – zainwestował w tę branżę wielkie pieniądze.
Serena Williams w przyszłym tygodniu w Berlinie ma stworzyć deblowy duet z Karoliną Muchovą, wicemistrzynią Rolanda Garrosa 2023. Fot. Luke Walker/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wiele turniejów wielkoszlemowych wygrała Serena Williams.
- Ile kilogramów straciła Serena Williams dzięki nowej metodzie odchudzania.
- Skąd wiemy, że firma, w której głównym inwestorem jest mąż Sereny Williams, działa z wielkim rozmachem.