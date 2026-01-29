Kategoria artykułu: Biznes
EBOR zainwestował w Polsce 1,35 mld euro. Wsparcie dla energetyki, firm i banków
Polska była w 2025 r. trzecim pod względem wartości inwestycji rynkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Aż 74 proc. projektów dotyczyło zielonej transformacji.
29.01.2026, 08:00
– Zdecydowanie zwiększaliśmy w ostatniej dekadzie liczbę projektów, bo polskie firmy się rozwijają, a Polska realizuje program inwestycji w energię odnawialną – mówi Andreea Moraru, dyrektor regionalna EBOR–u na Polskę i kraje bałtyckie. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile i w jakie projekty EBOR zainwestował w 2025 roku w Polsce.
- Jak wygląda TOP10 największych rynków beneficjentów finansowania EBOR.
- Z czego wynika wzrost aktywności banku w Polsce w ostatnich latach.