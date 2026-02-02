Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli idzie na wojnę z Allegro. Pozywa rywala o nadużycie dominującej pozycji
Lider rynku e-commerce będzie musiał tłumaczyć się w sądzie, czy zabrania sprzedawcom oferowania gdziekolwiek indziej niższej ceny za ten sam produkt. – Ktoś musi nazwać wprost nieuczciwe praktyki, które dążą do monopolu – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli. Allegro odrzuca zarzuty i uznaje je za odwet.
02.02.2026, 13:01
Allegro, którym kieruje Marcin Kuśmierz, jednoznacznie odrzuca oskarżenia o uniemożliwiane sprzedawcom dowolne ustalanie cen w innych kanałach sprzedaży. Adam Ciesielczyk, założyciel Erli, zapewnia, że działa w imieniu nie tylko własnej firmy, ale też sprzedawców i konsumentów, którzy tracą na praktykach lidera rynku. Fot. materiały prasowe/Erli, Allegro
Z tego artykułu dowiesz się…
- O co Erli oskarża Allegro i dlaczego.
- Jak do tych zarzutów odnosi się Allegro.
- Dlaczego branżowy ekspert uznaje zarzuty Erli za zasadne i wskazuję na potrzebę zmian na rynku.