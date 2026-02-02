Erli idzie na wojnę z Allegro. Pozywa rywala o nadużycie dominującej pozycji

Założone w 1999 r. Allegro – dziś jedna z najcenniejszych spółek na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (GPW), warta ponad 30 mld zł – stało się w pewnym sensie synonimem rynku e-commerce w Polsce. Odpowiada za mniej więcej jedną trzecią jego wartości dzięki GMV (wartości produktów sprzedanych na platformie) przekraczającemu 60 mld zł w 2024 r. (po trzech kwartałach 2025 r. wskaźnik wzrósł o 9 proc. rok do roku do niemal 50 mld zł).

Przez lata rodzima platforma handlowa nie tylko skutecznie odpierała próby ekspansji w Polsce takich globalnych gigantów jak chociażby eBay, ale wręcz umacniała pozycję. To, wraz z silną presją konkurencyjną ze strony takich graczy z potężnym budżetem jak Amazon, AliExpress czy Temu, skutecznie zniechęcało innych.

Singapurskie Shopee, które przebojem wdarło się na polski rynek, równie szybko się z niego wycofało. Jeszcze szybciej odpuścił Comarch, rodzimy gigant IT, ze swoją platformą Wszystko.pl. Wyzwanie, jak na razie z niezłymi efektami, podjęło krajowe Erli. I właśnie wyprowadziło cios, który ma podważyć dominującą pozycję Allegro.

Erli: „Tracą wszyscy poza dominującym graczem”

Ponad 15 mln aktywnych kupujących (w tym 7 mln korzystających z programu Smart!) wydających średnio w ciągu r. 4,3 tys. zł, 164 tys. aktywnych sprzedających oferujących ponad 80 mln produktów oraz ok. 70 tys. punktów dostaw – taka skala zapewnia Allegro pozycję wyraźnego lidera e-commerce w Polsce. Erli złożyło pozew, w którym zarzuca firmie m.in. nadużycie dominującej pozycji i stosowanie nieuczciwej konkurencji.

– Nie ma naszej zgody na sztuczne zawyżanie cen i działanie na szkodę konsumentów, tysięcy polskich przedsiębiorców prowadzących e-sklepy, a także na szkodę wiarygodności całej branży e-commerce. Ktoś musi nazwać wprost nieuczciwe praktyki, które dążą do monopolu – komentuje Adam Ciesielczyk, prezes i założyciel Erli.

Kluczowym zarzutem jest wymuszanie przez Allegro – uzależniając od tego promowanie ofert konkretnego sprzedawcy – oferowania na jego platformie najniższej ceny, niższej niż w jakimkolwiek innym kanale, w tym we własnym sklepie internetowym. A prowizja, z uwagi na zasięg i możliwości sprzedaży, jest na Allegro często wyższa niż na innych platformach dopiero zdobywających udział w rynku.

– W ten sposób tracą wszyscy poza dominującym graczem. Sprzedawca, sprzedając taniej poza Allegro, ale przy mniejszych kosztach, zarabiałby więcej, jednak podniesienie ceny we własnym sklepie powoduje, że ruch trafia do Allegro i tam zawierana jest transakcja, od której sprzedawca płaci wysoką prowizję. Kupujący natomiast traci możliwość kupienia produktu po niższej cenie. Jedynym wygranym jest Allegro, które w ten sposób jeszcze bardziej umacnia swoją dominującą pozycję i pobiera zyski wynikające z ograniczenia konkurencji – przekonuje Adam Ciesielczyk.

Nie tylko narzucanie warunków cenowych

Przedsiębiorca zarzuca Allegro nie tylko narzucanie warunków cenowych. Wskazuje, że w ubiegłym r. Allegro próbowało „przywłaszczać sobie treści ofert produktowych” tworzone przez producentów lub sprzedawców, oskarżając konkurencyjne platformy – w tym Erli – o kradzież opisów i zdjęć.

– Allegro chce pozbawić sprzedawców możliwości sprzedaży taniej – czy to przez zmuszanie do podnoszenia cen, czy zabraniając kopiować treści na inne platformy, czy utrudniając dostęp do API. To nieuczciwe wobec wszystkich uczestników rynku: i wobec kupujących, i wobec tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy działają w handlu, i wobec reszty branży, której wiarygodność takie ruchy narażają po prostu na szwank. Allegro działa nieuczciwie i łamie prawo nie po raz pierwszy. Nie ma na to naszej zgody. Siła i pozycja numer 1 nie są od tego, żeby ich nadużywać, ale od tego, by wyznaczać dobre standardy – mówi Adam Ciesielczyk.

Allegro: bezzasadne działania odwetowe

Allegro stanowczo nie zgadza się ze stanowiskiem Erli. Zapewnia, że w żaden sposób nie narzuca partnerom określonej polityki cenowej i że każdy z nich może dowolnie ustalać ceny w dowolnym kanale. Nie ma to wpływu na pozycję ich ofert na Allegro, w tym na ich promowanie w serwisie.

– Pozew Erli dotyczy dwóch rzeczy: programu Allegro Ceny oraz reklam ofert Allegro poza naszym serwisem, np. w Google. Te benefity finansujemy my, jako Allegro. Allegro Ceny to program dla sprzedających, w którym Allegro dopłaca do obniżki ceny produktu, żeby oferta była atrakcyjniejsza dla klientów. Nie chcemy dopłacać do ofert i reklamy tych partnerów, których ceny są wyraźnie niekonkurencyjne w porównaniu z rynkiem – wyjaśnia Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

Informuje, że spółka jest w szerszym sporze prawnym z Erli w związku z bezprawnym wykorzystywaniem API, np. do kopiowania ofert i treści z katalogu produktów Allegro. Odbiera pozew Erli jako działanie odwetowe.

– Nie zgadzamy się z bezpodstawną i jednostronną narracją Erli. Przedstawia sytuację tak, jakby Allegro ograniczało konkurencyjność cen, podczas gdy tak naprawdę pozew Erli dotyczy tylko niewielkiego wycinka naszej współpracy z partnerami. Chyba nikt nie może mieć do Allegro pretensji, że chce dopłacać do tych partnerów, którzy oferują konkurencyjne ceny. To nasza inwestycja, z której partnerzy mogą skorzystać, jeśli tylko chcą, ale jest to oczywiście dobrowolne. W ten sposób pomagamy generować im możliwie największą sprzedaż i jak najlepsze ceny dla milionów konsumentów – mówi Marcin Gruszka.

Artykuł zostanie zaktualizowany w najbliższych godzinach.

Miniwywiad „Działalność Allegro szkodzi na dłuższą metę konkurencyjności rynku” XYZ: Jest pan związany z rynkiem e-commerce w Polsce niemal od czasu powstania Allegro i zbudował firmę obsługującą tysiące sklepów internetowych w naszym kraju. Czy z pańskich doświadczeń wynika, że Erli ma podstawy do oskarżania Allegro o wykorzystywanie monopolistycznej pozycji w celu wymuszania najniższych cen na swojej platformie? Paweł Fornalski, współzałożyciel grupy IAI: Uznaję zarzuty Erli za jak najbardziej uzasadnione. Sprzedawcy muszą liczyć się z bardzo wysoką prowizją na Allegro. Mimo że wynosi ona średnio kilkanaście procent, to w praktyce finalny koszt sprzedaży sięga w najpopularniejszych kategoriach nawet 30 proc. Żeby przebić się z ofertą, czyli mieć realną szansę prowadzenia sprzedaży, sprzedawca musi ponosić dodatkowe koszty związane m.in. z reklamami na platformie. Bez wchodzenia w szczegóły wzbogaciłbym listę zarzutów o kolejne pozycje. Mimo to wielu sprzedawców przyznaje wprost, że nie ma innej opcji, bo bez obecności na Allegro sobie nie poradzi. Sądzę, że spółka nadużywa swojej dominującej pozycji, działając nie do końca w zgodzie z zasadami wolnej konkurencji. Zwróciłem w tym kontekście uwagę nie tylko na kwestię promocji poruszoną przez Erli, ale też na mechanizm „Allegro Ceny”. Mało kto go rozumie, a jest on niekorzystny dla sprzedawców prowadzących równolegle własny sklep internetowy. Dlaczego? Allegro oczekuje na wstępie bardzo wysokiej prowizji. Następnie, za zgodą sprzedawcy, zostawia sobie możliwość jej obniżenia, by cena produktu była niższa. Wówczas w Google Shopping, gdzie kluczowa jest cena, sprzedawca konkuruje bezpośrednio swoim e-sklepem z własną ofertą na Allegro. A że cena jest w tym drugim przypadku niższa, ruch naturalnie kieruje się na platformę. W konsekwencji sprzedawcy sami finansują sobie konkurencję, płacąc wyższą prowizję. Warto wspomnieć też o darmowych dostawach w programie Smart! Początkowo to Allegro ponosiło ten koszt, zachęcając konsumentów do wyboru swojej platformy i napędzając sprzedaż. Z czasem zaczęło jednak w coraz większym stopniu przerzucać go na sprzedawców. A pojawiają się kolejne kontrowersje, choćby związane ze zbyt przychylnym rozpatrywaniem przez Allegro konsumenckich reklamacji. Coraz więcej sprzedawców informuje np. o próbach wymuszenia zwrotu pieniędzy przez klientów, którzy z pomocą AI generują zdjęcia rzekomo uszkodzonych produktów. Czy złożony przez Erli pozew może być impulsem do rynkowych zmian? Sądzę, że to już się dzieje. Przez lata, gdy jeszcze zarządzałem IAI [dostawcą oprogramowania IdoSell do budowy i prowadzenia e-sklepu – red.], składaliśmy w różnych instytucjach skargi na niektóre praktyki Allegro. Odnosiłem wrażenie, że stojący na ich czele urzędnicy nie zdawali sobie sprawy, jak silne przełożenie ma ta firma na sprzedaż detaliczną w Polsce. Trzeba oddać Allegro zasługi w postaci wkładu w rozwój e-commerce w Polsce oraz płacenia w naszym kraju podatków – w odróżnieniu od np. Amazona, który w całej Europie płaci relatywnie niskie podatki. To podoba się wielu decydentom, którzy traktują Allegro łagodniej, niż powinni, z uwagi na pewną sympatię. Tylko że w zestawieniu z inną polską firmą ten argument przestaje mieć znaczenie. Zmiany są konieczne, bo działalność Allegro szkodzi na dłuższą metę konkurencyjności rynku i uderza w jego fundamenty. Jeżeli pasożyt zbyt zachłannie karmi się żywicielem, to z czasem polegną razem. Historia zna takie przykłady. Już od czasów Rockefellera jest jasne, że dominująca pozycja nie może uprawniać do dyktowania cen. Było to podstawą powstania w USA pierwszego urzędu antymonopolowego. Czas na to, by różne instytucje w Polsce zaczęły poważnie traktować poruszany problem. Zwłaszcza że nie tylko Allegro nadużywa swojej pozycji i są już dowody na to, że można takim praktykom zaradzić. To znaczy? Bardzo długo Booking stosował podobny mechanizm – nie pozwalał hotelarzom oferować niższej ceny w żadnym innym kanale. Sprawa trafiła do francuskiego sądu i platforma postanowiła dobrowolnie zrezygnować z tej praktyki, by uniknąć potencjalnych konsekwencji. Od tej pory rynek cen jest „uwolniony”. Niektóre firmy, jak np. Profitroom, oferują swoim klientom możliwość prezentowania na swojej stronie cen noclegu we wszystkich dostępnych kanałach. Dzięki temu klient może świadomie wybrać najlepszą dla siebie opcję. Inna głośna sprawa dotyczyła konfliktu Spotify z Apple. Druga z firm zażądała nawet 30 proc. prowizji za dostęp do aplikacji oferowanej w swoim sklepie. W konsekwencji Spotify podwyższył globalnie cenę dla użytkowników produktów Apple i zyskał poparcie Unii Europejskiej, więc firma się z tego wycofała. Wyobraźmy sobie, że Apple zażądałby, aby produkty dostępne w App Store nie mogły być droższe niż gdziekolwiek indziej. Jak wpłynęłoby to na konsumentów?