Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026, 10:00
Adam Ciesielczyk rozwija Erli w kilkudziesięcioprocentowym tempie i nie zamierza zwalniać. Sytuacja finansowa spółki po 2025 r. sprzyja wręcz przyspieszeniu ekspansji. Fot. Łukasz Kamiński/Erli
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim tempie na tyle rynku e-commerce w Polsce rośnie Erli.
- Jakie cele sobie stawia i w jaki sposób zamierza je osiągnąć.
- Jak twórca Erli postrzega rozwój sztucznej inteligencji w zakresie internetowych zakupów.