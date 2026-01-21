Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.01.2026
NEWSROOM XYZ
21.01.2026 08:44

"Będziemy kontynuować historyczną walkę z Meta". Amerykańska komisja odwoła się od wyroku korzystnego dla spółki

Meta naruszyła amerykańskie regulacje antymonopolowe, kupując platformy Instagram i WhatsApp – nadal uważa amerykański regulator. Federalna Komisja Handlu (FTC) złożyła odwołanie od korzystnego dla spółki sądowego wyroku w tej sprawie, wydanego w listopadzie 2025 r.

Meta, spółka odpowiedzialna za platformę Facebook, w 2012 r. przejęła konkurencyjną platformę Instagram, a w 2014 r. komunikator internetowy WhatsApp. FTC wszczęła postępowanie w tej sprawie w 2020 r., podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

Komisja chciała, by Meta sprzedała z powrotem obie platformy, żeby odbudować konkurencję na rynku. W listopadzie 2025 r. amerykański sąd w Dystrykcie Kolumbii orzekł jednak, że ze względu na pojawienie się TikToka Meta nie ma już monopolu, jeśli chodzi o platformy społecznościowe.

"FTC nadal utrzymuje, a solidne dowody przedstawione w postępowaniu sądowym dowodzą, że Meta przez ponad dekadę nielegalnie utrzymywała monopol na osobiste usługi społecznościowe poprzez działania antykonkurencyjne – przejmując istotnych, zagrażających jej konkurentów, których zidentyfikowała w platformach Instagram i WhatsApp" – podano w komunikacie komisji opublikowanym 20 stycznia 2026 r.

„Gospodarka USA prosperuje, gdy konkurencja może rozkwitać, a amerykańskie firmy uczciwie ze sobą konkurują. Mimo to Meta utrzymuje dominującą pozycję i od ponad dekady notuje rekordowe zyski nie dzięki legalnej konkurencji, ale poprzez wykupywanie największych konkurentów. FTC Trump-Vance będzie kontynuować swoją historyczną walkę z Meta, aby zapewnić, że konkurencja będzie mogła się rozwijać w całym kraju z korzyścią dla wszystkich Amerykanów i amerykańskich firm” – wskazał cytowany w komunikacie dyrektor Biura ds. Konkurencji FTC Daniel Guarnera.

Postępowanie antymonopolowe w sprawie Mety było częścią szerszej polityki Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji. Trump prezentował wtedy retorykę dużo bardziej krytyczną wobec big techów i platform społecznościowych.

Wprost oskarżał też platformę Facebook należącą do Mety – a także szefa spółki Marka Zuckerberga – o cenzurę po nieudanym zamachu na jego życie w 2024 r. czy w sprawie wyborów w 2020 r. W styczniu tamtego roku, po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol, Meta zawiesiła konta Trumpa na Facebooku i Instagramie.

W drugiej kadencji Trump przybrał zupełnie inną postawę wobec big techów. Mocno podkreśla chociażby swój sprzeciw wobec europejskich regulacji nałożonych na firmy technologiczne oraz wobec prób wprowadzenia w UE podatku cyfrowego.

Zuckerberg z kolei uczestniczył zarówno w inauguracji prezydentury Trumpa, jaki kolacji, jaką prezydent USA wydał dla przedstawicieli największych firm IT we wrześniu 2025 r. Przekazał także pieniądze na budowę nowej sali balowej w Białym Domu. Do tego Meta powołała na prezeskę Dinę Powell McCormick, byłą doradczynię Trumpa. Wprowadziła także dużo mniej restrykcyjne zasady dotyczące moderacji treści – podobne jak na platformie X należącej do Elona Muska.

Złożenie odwołania przez organ federalny w sprawie przejęcia Instagrama i WhatsAppa przez Metę pokazuje jednak, że działania Zuckerberga, nakierowane na zbliżenie z administracją Trumpa, nie są do końca skuteczne – komentuje portal Axios.

Od lewej CEO Mety Mark Zuckerberg, prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama USA Melania Trump, współzałożyciel Microsoftu Bill Gates
Amerykański regulator nadal uważa, że Meta sprawowała nielegalny monopol na rynku platform społecznościowych. Federalna Komisja Handlu odwołała się od korzystnego dla Mety wyroku sądowego w tej sprawie. Na zdjęciu od lewej CEO Mety Mark Zuckerberg, prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama USA Melania Trump, współzałożyciel Microsoftu Bill Gates. Fot. Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty Images