"Będziemy kontynuować historyczną walkę z Meta". Amerykańska komisja odwoła się od wyroku korzystnego dla spółki

Meta naruszyła amerykańskie regulacje antymonopolowe, kupując platformy Instagram i WhatsApp – nadal uważa amerykański regulator. Federalna Komisja Handlu (FTC) złożyła odwołanie od korzystnego dla spółki sądowego wyroku w tej sprawie, wydanego w listopadzie 2025 r.

Meta, spółka odpowiedzialna za platformę Facebook, w 2012 r. przejęła konkurencyjną platformę Instagram, a w 2014 r. komunikator internetowy WhatsApp. FTC wszczęła postępowanie w tej sprawie w 2020 r., podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

Komisja chciała, by Meta sprzedała z powrotem obie platformy, żeby odbudować konkurencję na rynku. W listopadzie 2025 r. amerykański sąd w Dystrykcie Kolumbii orzekł jednak, że ze względu na pojawienie się TikToka Meta nie ma już monopolu, jeśli chodzi o platformy społecznościowe.

"FTC nadal utrzymuje, a solidne dowody przedstawione w postępowaniu sądowym dowodzą, że Meta przez ponad dekadę nielegalnie utrzymywała monopol na osobiste usługi społecznościowe poprzez działania antykonkurencyjne – przejmując istotnych, zagrażających jej konkurentów, których zidentyfikowała w platformach Instagram i WhatsApp" – podano w komunikacie komisji opublikowanym 20 stycznia 2026 r.

„Gospodarka USA prosperuje, gdy konkurencja może rozkwitać, a amerykańskie firmy uczciwie ze sobą konkurują. Mimo to Meta utrzymuje dominującą pozycję i od ponad dekady notuje rekordowe zyski nie dzięki legalnej konkurencji, ale poprzez wykupywanie największych konkurentów. FTC Trump-Vance będzie kontynuować swoją historyczną walkę z Meta, aby zapewnić, że konkurencja będzie mogła się rozwijać w całym kraju z korzyścią dla wszystkich Amerykanów i amerykańskich firm” – wskazał cytowany w komunikacie dyrektor Biura ds. Konkurencji FTC Daniel Guarnera.

Postępowanie antymonopolowe w sprawie Mety było częścią szerszej polityki Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji. Trump prezentował wtedy retorykę dużo bardziej krytyczną wobec big techów i platform społecznościowych.

Wprost oskarżał też platformę Facebook należącą do Mety – a także szefa spółki Marka Zuckerberga – o cenzurę po nieudanym zamachu na jego życie w 2024 r. czy w sprawie wyborów w 2020 r. W styczniu tamtego roku, po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol, Meta zawiesiła konta Trumpa na Facebooku i Instagramie.

W drugiej kadencji Trump przybrał zupełnie inną postawę wobec big techów. Mocno podkreśla chociażby swój sprzeciw wobec europejskich regulacji nałożonych na firmy technologiczne oraz wobec prób wprowadzenia w UE podatku cyfrowego.

Zuckerberg z kolei uczestniczył zarówno w inauguracji prezydentury Trumpa, jaki kolacji, jaką prezydent USA wydał dla przedstawicieli największych firm IT we wrześniu 2025 r. Przekazał także pieniądze na budowę nowej sali balowej w Białym Domu. Do tego Meta powołała na prezeskę Dinę Powell McCormick, byłą doradczynię Trumpa. Wprowadziła także dużo mniej restrykcyjne zasady dotyczące moderacji treści – podobne jak na platformie X należącej do Elona Muska.

Złożenie odwołania przez organ federalny w sprawie przejęcia Instagrama i WhatsAppa przez Metę pokazuje jednak, że działania Zuckerberga, nakierowane na zbliżenie z administracją Trumpa, nie są do końca skuteczne – komentuje portal Axios.