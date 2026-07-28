Kategoria artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie wzbudziła podejrzeń. Przelew trafił jednak na konto przestępców, a pieniędzy nie udało się odzyskać.
28.07.2026, 03:30
Rosnąca skala cyberoszustw sprawia, że odpowiedzialność członków zarządów coraz częściej obejmuje również skutki błędnych decyzji podjętych pod wpływem perfekcyjnie przygotowanych ataków. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy incydent związany z cyberbezpieczeństwem może prowadzić do osobistej odpowiedzialności członków zarządu.
- Jakie obowiązki nakładają na kadrę zarządzającą regulacje takie jak NIS2, DORA oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
- Jaką rolę odgrywają polisy D&O w ochronie menedżerów przed finansowymi skutkami roszczeń.