Kategoria artykułu: Biznes
Gwarancje ubezpieczeniowe napędzają inwestycyjny szczyt. 43-krotny wzrost wypłat
Firmy budowlane stoją przed szansą na realizację kontraktów wartych miliardy złotych, ale walka o środki publiczne wymaga od nich zabezpieczeń finansowych. Po co blokować gotówkę, skoro można zachować płynność finansową? Coraz więcej przedsiębiorców wybiera gwarancje ubezpieczeniowe, które mogą ułatwić udział w największych inwestycjach.
21.07.2026, 03:45
Udział w przetargu często wymaga od firm budowlanych zamrożenia kapitału – wadium może sięgać nawet 3 proc. wartości zamówienia fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego gwarancje ubezpieczeniowe stają się jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających firmom budowlanym udział w przetargach publicznych.
- Jak gwarancje pomagają zachować płynność finansową i realizować kilka kontraktów jednocześnie bez zamrażania gotówki.
- Jakie rodzaje gwarancji są wykorzystywane na poszczególnych etapach inwestycji – od wadium po okres rękojmi.