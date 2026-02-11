Wskaźnik Financial Wellness Index (FWI) na koniec 2025 r. Oto jak Polacy oceniają swoje finanse

Najnowszy odczyt Financial Wellness Index (FWI), publikowany przez Finax, wyniósł na koniec 2025 r. 47/100 pkt, co oznacza wzrost w porównaniu z początkiem ubiegłego roku, kiedy po pierwszym kwartale 2025 r. Polacy ocenili swoją kondycję finansową na 46 pkt.

Z badania wynika, że 43 proc. ankietowanych ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną, 29 proc. – pozytywnie, a 28 proc. – negatywnie.

Znacznie lepiej swoje finanse postrzegają mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z (18–24 lata) oraz osoby pracujące.

Sytuacja finansowa Polaków poprawia się. Nastroje przestały się pogarszać

W ocenie ekspertów, choć skala zmiany w porównaniu do ubiegłego roku jest niewielka, szczegółowe dane z nowego badania pokazują, że najgorszy moment Polacy mają już za sobą, a nastroje finansowe przestały się pogarszać.

– To już czwarty odczyt naszego indeksu, pozwalający ocenić postawy i deklarowane zachowania Polaków wobec finansów, a także poziom bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowej niezależności. Zamykamy tym samym pierwszy pełny cykl badania i możemy spojrzeć na finanse Polaków w szerszej, rocznej perspektywie. Jednopunktowy wzrost pomiędzy pierwszym a czwartym kwartałem oczywiście nie oznacza przełomu, ale jest pozytywnym sygnałem. Po bardzo trudnym początku roku sytuacja finansowa Polaków zaczęła się stabilizować. Inflacja wyhamowała, obawy o przyszłość bledną, widzimy ogólne ożywienie gospodarcze, a rynek pracy pozostaje silny. Samo uspokojenie nastrojów ma dziś dużą wartość i może być dobrym prognostykiem na przyszłość – powiedział Przemysław Barankiewicz, dyrektor Finax, robodoradcy specjalizującego się w inwestowaniu pasywnym.

Ponad jedna czwarta Polaków nie odkłada żadnych pieniędzy

Na pytanie „Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy twoja sytuacja finansowa poprawiła się?” 22 proc. osób odpowiedziało twierdząco. 42 proc. Polaków nie odczuwa znaczących zmian, a 36 proc. badanych oceniło obecną sytuację jako „ani dobrą, ani złą”.

Regularne oszczędzanie deklaruje 35 proc. Polaków, przy czym 26 proc. badanych raczej lub wcale nie odkłada pieniędzy, a pozostali (38 proc.) robią to okazjonalnie. W czwartym kwartale nie odnotowano istotnych różnic ze względu na płeć, natomiast częściej oszczędzają millenialsi, czyli osoby w wieku 35–44 lata.

Jak podano, szczegółowe porównanie badania z pierwszego i czwartego kwartału 2025 r. pokazuje stopniowe wyhamowanie negatywnych nastrojów finansowych. Lepiej oceniamy swoją sytuację finansową i odczuwamy mniejszy stres w tym kontekście.

– Niestety wciąż nie przekłada się to na realne poczucie bezpieczeństwa finansowego. W całym 2025 r. ponad połowa Polaków deklarowała, że w razie utraty pracy byłaby w stanie utrzymać dotychczasowy poziom życia dzięki oszczędnościom do trzech miesięcy. W czwartym kwartale 2025 r. aż 26 proc. badanych wskazało, że nie utrzymałoby się nawet przez miesiąc – dodał Barankiewicz.

Polecamy: Czy jakość życia w sferze ekonomicznej pogarsza się w Polsce? (ANALIZA)

Financial Wellness Index (FWI) by Finax to wskaźnik opracowany w celu pomiaru dobrostanu finansowego dorosłych Polaków. Został zaprojektowany jako cykliczne narzędzie pozwalające ocenić postawy i deklarowane zachowania dotyczące finansów osobistych. Tworzony jest co kwartał na podstawie ogólnopolskiego, wieloaspektowego badania. Financial Wellness Index przyjmuje wartości od 0 (brak zabezpieczenia finansowego, wysoki stres finansowy) do 100 (pełna niezależność finansowa, dojrzałość w zarządzaniu pieniędzmi).

Źródło: PAP