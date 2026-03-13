Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharmy kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026, 05:29
– Możemy być odpowiedzią na obecną sytuację geopolityczną i potrzebę dywersyfikacji wobec produktów wytwarzanych w Chinach. Nie jesteśmy tak tanim dostawcą jak firmy chińskie, ale jesteśmy konkurencyjni kosztowo, a certyfikacja FDA pozwala nam oferować produkcję na rynku amerykańskim – mówi dr Adriana Kiędzierska–Mencfeld, prezeska Rezon Bio. Fot. Rezon Bio
