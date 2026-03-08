Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026, 06:00
– Kobiety często ograniczają się same. Gdy pytam moje menadżerki średniego szczebla, czy są zainteresowane awansem, to często szczerze mówią „nie”. Ja widzę w nich potencjał, a one po prostu nie chcą. Jest im dobrze, czują się stabilnie. Nie chcą znowu czegoś udowadniać - mówi dr Anna Terlecka, członkini zarządu Adamed Pharma. Fot. Adamed
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy planowana jest zmiana przestrzeni badawczej w Europie, która ma szerzej otworzyć się na kobiety innowatorki.
- Jakie propozycje zmian przedstawili naukowcy i innowatorzy z całej Europy w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dotyczących planowanych zmian.
- Co proponują liderki innowacji z Polski i dlaczego odradzają wprowadzanie parytetów, które miałyby zapewnić kobietom stanowiska oraz kapitał na rozwój w sektorze innowacji.